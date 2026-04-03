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大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐聯代表傅聰發言反對伊朗攻擊海合會成員：航道安全不應受擾

▲中國駐聯合國代表傅聰。（圖／CFP）

▲中國駐聯合國代表傅聰。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸常駐聯合國代表傅聰於昨（2）日在安理會會議時發言，對於中東局勢升溫、荷姆茲海峽航行安全等議題表達立場，一方面呼籲避免衝突持續升級，也明確提出「不認同」伊朗攻擊海灣（波斯灣，下同）阿拉伯國家合作委員會（海合會）成員，最後強調航道安全不應受到干擾。

▲中國駐聯合國代表傅聰。（圖／CFP）

《新京報》報導，傅聰在聯合國安理會有關與海合會合作的公開會議上表示，當前中東緊張局勢的根源，在於美國與以色列對伊朗的軍事行動，認為避免局勢惡化的關鍵，是相關行動應儘速停止。

傅聰指出，中方不認同針對海合會國家的攻擊行為，並譴責任何一方針對平民與非軍事目標的無差別攻擊，「包括重要海上航道在內的安全穩定，不應受到衝突影響。」

傅聰進一步表示，安理會應秉持客觀、公正立場，對於授權使用武力應審慎看待，否則可能被解讀為將不當使用武力行為合法化，進一步加劇地區緊張情勢，安理會應發揮降溫與促進對話的作用。

據了解，聯合國安理會預計於當地時間3日表決一項由巴林提出的決議草案，內容涉及荷姆茲海峽及周邊商業航運安全，並擬授權採取「一切必要的防禦措施」，有效期限至少6個月。

公開資訊顯示，海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council, GCC）成立於1981年，成員包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、阿曼及巴林。該組織主要致力於區域政治、經濟與安全合作，其中，能源運輸與海上航道安全（尤其是荷姆茲海峽）對全球供應鏈具有關鍵影響。

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