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義竹天來美術館開館　廢棄牛棚華麗蛻變嘉義新地標

▲▼ 廢棄牛棚華麗轉身！義竹「天來美術館」盛大開館，毛森江操刀「斗笠屋頂」成嘉義最美地標 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 廢棄牛棚華麗轉身！義竹「天來美術館」盛大開館，毛森江操刀「斗笠屋頂」成嘉義最美地標 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣義竹鄉日前迎來歷史性的藝文時刻！由遠流出版公司董事長王榮文、文曼君夫婦籌設，並重金邀請國際建築大師毛森江操刀設計的「天來美術館」正式宣告落成。這座隱身在純樸農村、由舊時「灶腳與牛棚」改造而成的藝術殿堂，不僅是義竹的新地標，更是離鄉遊子回饋鄉里的最美典範。

▲▼ 廢棄牛棚華麗轉身！義竹「天來美術館」盛大開館，毛森江操刀「斗笠屋頂」成嘉義最美地標 。（圖／嘉義縣政府提供）

美術館名取自王榮文董事長父親王天來之名，館旁題字「善之所在」則感念母親王翁善，旨在傳承父母「有量才有福」的教養恩澤。建築設計以「農夫美術館」為核心語彙，毛森江大師運用標誌性的清水模語法，打造獨特的「斗笠屋頂」與田埂意象廊道。透過巧妙的空間轉化，將原本狹小的老舊房舍，蛻變為充滿光影律動的通透場域，引領觀者在迴廊間感受藝術與自然的對話。

▲▼ 廢棄牛棚華麗轉身！義竹「天來美術館」盛大開館，毛森江操刀「斗笠屋頂」成嘉義最美地標 。（圖／嘉義縣政府提供）

開館首展推出「初學者王榮文與藝術家程延平的對畫」。王榮文在籌備期間受藝術家程延平啟發，捨棄傳統筆墨，改以掃把、刷子為具，將童年八掌溪畔的鄉愁化為豪邁筆觸。首幅大型創作生動再現父親鞭打老牛的記憶，情感真摯動人。館長文曼君強調，天來美術館定位為「平凡人的美術館」，目標是成為嘉義偏鄉的藝術育成基地。

▲▼ 廢棄牛棚華麗轉身！義竹「天來美術館」盛大開館，毛森江操刀「斗笠屋頂」成嘉義最美地標 。（圖／嘉義縣政府提供）

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