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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒用「令人氣憤」開轟「優思益」假進口　必須斬斷造假產業鏈

▲▼ 澳洲優思益、產地造假 、央視踢爆 。（圖／翻攝 央視）

▲號稱進口貨「澳洲優思益」不只產地造假 ，代工廠就在大陸。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名「澳洲優思益」1日被《央視》揭穿是靠營銷包裝出來的「假洋品牌」，宣稱的海外地址實際竟是汽修站，生產地點也在大陸不是澳洲。大陸官媒《人民日報》今（3）發出社評以「讓人氣憤」來痛批業者違規營銷行為，官方要徹查到底，揪出從上到下「假進口」產業鏈，包括國內生產、編造研發背景、聘請外籍人士冒充專家背書，到進入保稅倉「洗白」身分，環環相扣的欺詐模式已嚴重衝擊市場秩序。

大陸號稱澳洲進口保健品「優思益」大翻車，工廠地址造假，竟然是一家汽修廠，生產地點在大陸不是澳洲，大陸國務院食安辦、市場監管總局、海關總署發佈，對跨境電商進口「優思益」保健品違規營銷等問題涉及的抖音、淘天、小紅書3家平台企業進行了約談。」

大陸官媒《人民日報》今3日發布社評標題為「關於『優思益』，要徹查一案，斬斷一鏈」，該文點出大陸猖獗的「假進口」產業鍊，直言相關單位與官方要「徹底」調查與清除。

▲▼ 澳洲優思益、產地造假 、央視踢爆 。（圖／翻攝 央視）

▲優思益「假進口」騙局震驚大陸官方，已約談3大電商平台，《人民日報》建議同時追究銷售平台與主播責任。（圖／翻攝 央視）

社評指出，讓人氣憤的是，媒體（央視）揭開的「假進口」保健品產業鏈如此成熟：國內工廠生產，委託營銷公司「洋品牌化」，編造海外研發、認證等虛假背景，購買國際獎項，聘請外籍人士冒充醫生、教授背書，在小紅書、抖音等投放大量“種草”筆記，邀請明星推廣營銷，最後通過保稅倉「洗白」，偽裝成進口產品發貨。

社評表示，這種「香港殼公司+內地工廠」的模式並非個案。國產保健品在內地生產半成品後，申報到境外包裝，再由貨代協助辦理「進口手續」進入保稅倉。針對優思益一案，監管部門強調要「徹查一案，斬斷一鏈，規範一類」，絕不容許保稅倉淪為虛構進口身分的工具。

社評也點出三大不能卸責單位與相關人員：

首先是不能讓平台、主播等只賺錢不擔責。「優思益」曾在多個平台奪下葉黃素銷量第一。根據3月20日起施行的《直播電商經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》，平台應核驗相關資質、進口報關單及原產地證明。帶貨主播在介紹功效時，若明知或應知原產地是國內卻仍宣傳「澳洲原裝進口」，應負法律責任。監管部門指出，平台和主播不能僅靠下架退款就免除責任，期待最終的處罰認定能產生震懾效果。

其次，不能讓「保稅倉發貨」淪為欺詐道具。保稅倉本是存放保稅貨物的設施，卻被部分企業當作規避監管的道具。依據現行規定，以「網購保稅進口」模式入境的保健品被視為「個人自用物品」，不需取得國內保健食品的「藍帽子」註冊，只需符合原產國標準即可。這讓假進口產品鑽了空子，虛構進口履歷來欺騙消費者。相關部門未來應加強協作，堵住監管漏洞。

最後，不能讓「洋品牌」「直播達人」迷了眼。消費者應對洋品牌保持理性，不盲目迷信「進口等於高品質」。不能盲目迷信「進口=高品質」，明星達人推薦就是好東西。

社評也提醒，大陸國產保健食品供給越來越多樣，自從實施保健食品註冊備案雙軌制改革以來，已經把85種維生素、礦物質化合物原料和輔酶Q10、破壁靈芝孢子粉、魚油、螺旋藻、大豆分離蛋白等10種功能性原料納入保健食品備案原料目錄。

社評強調，應依法有序擴展國產保健食品的功能聲稱，也期待更多中國製造的保健食品敢於像「張雪機車」一樣打出自己的品牌，以滿足消費者日益增長的健康需要。各監管部門應完善機制，要求平台與主播扛起食安主體責任。只有消費者學會理性辨別，企業專注品質，才能打造良性的保健食品市場環境。

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