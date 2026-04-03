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清明連假首日「國道3追撞車禍」回堵　下午8路段恐壅塞

▲▼清明連假首日國道發生追撞車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

▲清明連假首日國道發生追撞車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今日（3日）清明節連假首日，截至中午國道仍有多處路段塞車，包括國1南下湖口到新竹系統、國3後龍到通霄、國5南港到石碇外，國3北上新店到木柵休息站中午也出現「紫爆」；另外，上午發生3起追撞車禍造成回堵。高公局預判，國道下午仍有8處路段易塞。

上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹系統、南屯至彰化；國1北向東湖至五堵；國3南向大溪至高原、後龍至通霄；以及國3北向安坑至木柵。其中，國3北上新店到木柵休息站中午也出現「紫爆」，時速僅10多公里。

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國道上午發生3起追撞車禍，上午6時35分國3南向299公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午7時26分排除，造成後方車流回堵5公里；8時18分於國3南向187.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時53分排除，造成後方車流回堵6公里。

▲▼清明連假首日國道發生追撞車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

▲清明連假首日國道發生追撞車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

此外，上午10時6分於國1南向153.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午10時14分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局預判今下午國道有8處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城等路段。高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間。

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