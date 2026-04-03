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亞太球場攤商喊卡惹議　謝龍介提解方嗆黃偉哲：滿腦子是錢的大外行

▲▼ 謝龍介。（圖／翻攝謝龍介臉書）

▲謝龍介。（圖／翻攝謝龍介臉書）

記者崔至雲／台北報導

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上月29日啟用，統一獅迎來本季開幕戰，但統一獅2日發聲明表示，戶外攤商將暫停球場周邊設攤營運，原因是台南市政府相關政策調整緣故，引發球迷與攤商不滿。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介提出3點建議，並嗆，黃偉哲真的就是滿腦子是錢的大外行，「你不做，年底我當選市長也會馬上做」。

「黃偉哲，你錯了！」，謝龍介提出三點建議，希望黃偉哲立刻收回成命，從善如流，「你不做，年底我當選市長也會馬上做」。一、 認可在地深耕。統一7-ELEVEn獅，是中職元老球團，是台南在地企業，職棒草創還沒有主客場概念時，統一獅就標榜台南主場，陪著無數台南鄉親出生，長大，變老，這些，無法單純以價格來衡量。

謝龍介指出，任何一位市長當選，頂多做八年，統一7-ELEVEn獅從1999年認養舊台南市立棒球場起，已經在地27年，黃偉哲的任期將在年底結束，統一7-ELEVEn獅還會長長久久，持續推廣棒球，培育人才，請尊重並優待在地球隊，而非滿腦子都是錢。

二、 反對強撤攤商，謝龍介說明，這回的爭議，有知情人士跟他爆料，黃偉哲真的就是滿腦子是錢的大外行，不知道原本體育局就是委由統一7-ELEVEn獅來招商，結果看到開幕戰人山人海，想說可以大賺一筆，尤其是台南市政府當天還佔了兩個區位最好的攤位賣農產品，銷量卻遠遠不如預期，就惱羞成怒，跟體育局翻桌，體育局就跑去跟球團翻桌。

謝龍介鄭重呼籲黃偉哲，在商業爭議完全釐清，長期商業模式確立前，立即回復開幕戰前體育局委由統一7-ELEVEn獅球團招商的狀態，優先保障攤商與球迷權益。

三、 支持長期認養。謝龍介說，他支持統一7-ELEVEn獅爭取亞太棒球場「完整」經營權，而非「單次租借」，經營球場，市政府應該勇於承認自己沒有球團專業，市府以合理條件讓球團認養球場，之後就由球團經營，唯有讓球團能長期經營，才能讓球團放心投資，優化最符合咱球員球迷需要的軟硬體，打造屬於咱台南的棒球文化。

謝龍介說，市府的責任，就是建立公平互惠，能永續經營的模式，而不是把新球場當成搖錢樹，把球團當冤大頭，開高額租金，卡合約年限，動輒用網軍媒體修理球團，下場恐怕就是殺雞取卵。

謝龍介提到，亞太棒球場開幕戰後，有球迷反映一些缺失，例如通訊不良，動線紊亂，女廁不足，他相信都能很快解決。當然，前提是黃偉哲不要再亂指揮，死要錢，讓專業的來。「讓球迷開心，讓攤商賺錢，讓統一7-ELEVEn獅歡喜入新厝」不只是他選市長的主張，也是他做獅迷的心願，他也懇請賴清德，蔡其昌，即便政治立場不同，但都是真心愛棒球，一起化解爭議，玉成此事，好嗎？


 

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關鍵字：

亞太球場攤商謝龍介黃偉哲

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