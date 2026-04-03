高雄人童年記憶回歸！空中樂園改裝開幕　啃炸雞賞夜景超chill

▲大立百貨空中樂園今日正式對外開幕，晚間小酌、俯瞰夜景新去處。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄大立百貨13樓頂的「大立空中樂園」，不僅一次能玩到多種設施，還能俯瞰高雄市景，可說是老高雄人的童年回憶，園區耗時近半年改裝，空中樂園今（3）日正式開幕，並引進餐酒、美式炸雞品牌，晚上小酌聊天看夜景，氛圍超chill。

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▲▼大立百貨空中樂園設施優化後仍保留童趣。（圖／記者許宥孺攝）



大立空中樂園在兒童節前夕完成改裝，此次風格跳脫以往「復古迪士尼」的兒童遊樂定位，鎖定年輕世代，轉型同時具有娛樂、餐飲與城市高空體驗，並改名為「空中樂園RIZZ」。遊樂設施以藍白相間色彩呈現，並進行安全維護與優化升級，仍保留童趣氛圍。

▲大立百貨空中樂園引進餐飲，大人小酌聊天、小孩也能啃炸雞。（圖／大立提供）



餐飲部分，空中樂園引進2大特色品牌，「DRUNK SAILOR」結合景觀視野與輕鬆微醺體驗，打造具沉浸感的夜生活場景，營業時間最晚至凌晨2點；「MELLO MELLO」美式炸雞則主打金黃酥脆外皮與多汁厚實口感，滿足不同客群、時段消費需求，大人小孩都適合來上一桶。

開幕期間，遊樂設施「買1送1」優惠，並加碼祭出揪團限定活動，凡於空中樂園餐飲消費，3人以上同行即可免費暢玩遊樂設施乙次，揪團人數越多、享受越多，每人限領1張免費乘坐券。遊樂設施營業時間為上午11點至晚間9點30分。

▲義大遊樂世界推出三代同堂1元入園優惠。（圖／義大世界提供）



義大遊樂世界迎接兒童節，園區祭出「三代童堂1元玩樂園」，4月3日至6日，兒童清明連假期間，只要購買一張1080元全票，12歲以下兒童與65歲以上長者只要1元就能入園，鼓勵祖孫三代一同出遊。

▲衛武營國家藝術文化中心化身史前大草原。（圖／記者許宥孺翻攝）



另一方面，高雄市教育局於兒童清明連假期間，規劃於衛武營國家藝術文化中心舉辦「恐龍酷樂園」兒童節系列活動，今年最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，讓恐龍以栩栩如生的姿態出現在觀眾眼前。活動期間，每日下午至傍晚將於衛武營戶外劇場帶來恐龍走秀與舞台展演，每日3場、共12場演出，由6隻不同種類的恐龍輪番登場，帶來近距離互動的沉浸式體驗。