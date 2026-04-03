　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沈慶京一審判10年！486嘆「中工股東很火」：下場就是在牢裡老死

▲▼快訊／沈慶京列京華城案被告　面帶微笑步入北檢。（圖／記者黃克翔攝）

▲沈慶京。（圖，下同／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

京華城案一審於3月26日宣判，威京集團主席沈慶京判處10年有期徒刑，併科罰金2千萬元，褫奪公權5年。此外，中工股東「堡新投資」也委任律師向台北地檢署提告，指控沈慶京及相關人員涉嫌違反《證券交易法》。對此，電商名人「486先生」陳延昶直呼，股東非常火大，沈慶京的下場就是在牢裡老死。

股東聲明指出，公司經營者依法應以全體股東利益為依歸，若公司資金被用於特定個人或其實質掌控的企業，且未經正當程序，恐已違反忠實義務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經營團隊處理爭議消極　惹怒股東

聲明進一步指出，沈慶京等人於2017年至2019年間，疑透過公司名義以「捐款」形式匯出約600萬元，用於協助特定開發案爭取容積利益，引發外界對資金用途與公司治理的質疑。此外，股東也不滿經營團隊對相關爭議處理消息，未積極釐清責任並對市場派人士採取強硬態度。

對此，陳延昶在臉書發文，「簡單說，股東堡新投資非常非常火大！」對沈慶京來說，絕對是一記重拳，「其公司的涉案相關人員，我直接說，屎定了」，晚年如果沒有意外，就是在牢裡待到死，陳延昶也忍不住感嘆，「對於富貴一生的這人，下場真的是值得大家警惕與借鏡。有時我真搞不懂，一個如此的富豪，都踏馬的這麼老了，還這麼死要錢是要幹嘛？」

▲▼快訊／沈慶京列京華城案被告　面帶微笑步入北檢。（圖／記者黃克翔攝）

若屬「假捐款、真行賄」　恐難逃背信罪

陳延昶進一步分析，若檢方認定公司資金屬於「假捐款、真行賄」，且用於沈慶京個人或其控制企業的利益，而非中工全體股東，決策者恐難逃背信罪的追訴，「那老沈他們大概就掛了。」他也指出，這次告發對象不僅限於沈慶京，還包括相關人員，陳延昶指出，若現任經營團隊明知資金被不當挪用，卻未依法追究，可能構成「消極的不作為背信」。

「從法的邏輯來看，我認為老沈被判有罪的機率相當大」，陳延昶解釋，原因在於「資金性質」一旦被刑事法院貼上「行賄款」的標籤，它就絕對不可能同時具備「合法的公司捐款」性質。

至於刑度層面，陳延昶指出，《證券交易法》中的特別背信罪，大致落在3年以上、10年以下有期徒刑，且可併科1000萬元以上，2億元以下罰金，「所以已經很老的老沈，幾十年的牢獄，想活著出來，真的太難！」「看到老沈又被重擊，我真覺得感慨阿。好好的當個人不香嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

奶精都是油！手搖飲「營養師激推組合」曝光：運動後1小時喝最好

年薪200萬！工程師怨「收入都進房東口袋」　網勸：打不過就加入

易烊千璽遭「偷臉」拍短劇！開告AI換臉侵權　強硬發聲：最重關10年

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

柯文哲不認貪污！台大老師「昔日評論被翻出」

柯文哲不認貪污！台大老師「昔日評論被翻出」

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院26日宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲當晚召開記者會，強調案子從頭到尾都在構陷。許多網友都相當關注此事，其中還有人翻出柯文哲的老師、前台大院長李源德所說的話，直呼要多糟糕，才會被老師形容成這樣。

律師曝法庭真實情況：柯文哲案是特例中的特例

律師曝法庭真實情況：柯文哲案是特例中的特例

柯文哲搭公車上班證清白？律師曝實務策略

柯文哲搭公車上班證清白？律師曝實務策略

開第一槍！藍議員指柯文哲2罪鐵證如山　「北市沒有議員會說他清白」

開第一槍！藍議員指柯文哲2罪鐵證如山　「北市沒有議員會說他清白」

吳怡萱批京華城案「選擇性」公播　北院回擊

吳怡萱批京華城案「選擇性」公播　北院回擊

關鍵字：

沈慶京京華城案背信罪威京集團證券交易

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面