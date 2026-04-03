沈慶京一審判10年！486嘆「中工股東很火」：下場就是在牢裡老死

▲沈慶京。（圖，下同／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

京華城案一審於3月26日宣判，威京集團主席沈慶京判處10年有期徒刑，併科罰金2千萬元，褫奪公權5年。此外，中工股東「堡新投資」也委任律師向台北地檢署提告，指控沈慶京及相關人員涉嫌違反《證券交易法》。對此，電商名人「486先生」陳延昶直呼，股東非常火大，沈慶京的下場就是在牢裡老死。

股東聲明指出，公司經營者依法應以全體股東利益為依歸，若公司資金被用於特定個人或其實質掌控的企業，且未經正當程序，恐已違反忠實義務。

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經營團隊處理爭議消極 惹怒股東



聲明進一步指出，沈慶京等人於2017年至2019年間，疑透過公司名義以「捐款」形式匯出約600萬元，用於協助特定開發案爭取容積利益，引發外界對資金用途與公司治理的質疑。此外，股東也不滿經營團隊對相關爭議處理消息，未積極釐清責任並對市場派人士採取強硬態度。

對此，陳延昶在臉書發文，「簡單說，股東堡新投資非常非常火大！」對沈慶京來說，絕對是一記重拳，「其公司的涉案相關人員，我直接說，屎定了」，晚年如果沒有意外，就是在牢裡待到死，陳延昶也忍不住感嘆，「對於富貴一生的這人，下場真的是值得大家警惕與借鏡。有時我真搞不懂，一個如此的富豪，都踏馬的這麼老了，還這麼死要錢是要幹嘛？」

若屬「假捐款、真行賄」 恐難逃背信罪



陳延昶進一步分析，若檢方認定公司資金屬於「假捐款、真行賄」，且用於沈慶京個人或其控制企業的利益，而非中工全體股東，決策者恐難逃背信罪的追訴，「那老沈他們大概就掛了。」他也指出，這次告發對象不僅限於沈慶京，還包括相關人員，陳延昶指出，若現任經營團隊明知資金被不當挪用，卻未依法追究，可能構成「消極的不作為背信」。

「從法的邏輯來看，我認為老沈被判有罪的機率相當大」，陳延昶解釋，原因在於「資金性質」一旦被刑事法院貼上「行賄款」的標籤，它就絕對不可能同時具備「合法的公司捐款」性質。

至於刑度層面，陳延昶指出，《證券交易法》中的特別背信罪，大致落在3年以上、10年以下有期徒刑，且可併科1000萬元以上，2億元以下罰金，「所以已經很老的老沈，幾十年的牢獄，想活著出來，真的太難！」「看到老沈又被重擊，我真覺得感慨阿。好好的當個人不香嗎？」