圓山花博爭艷館塞爆了！台北畫博「要排2小時」　網：早鳥票也要等

▲現場排隊人潮眾多。（圖／翻攝自Instagram／illustration_taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

「Illustration Taipei 台北國際插畫博覽會」是台灣以插畫為主題的活動，今年活動辦在台北花博爭艷館。活動從昨天就開始，而今天恰好是連假第一天，因此人潮非常多，就有網友分享，他排了2個小時才入場；也有人透露，現場大約有2000人在排隊，想花錢也不是件容易的事情。

「台北國際插畫博覽會」排隊人潮眾多

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台北國際插畫博覽會自4月2日至4月5日，在台北花博爭豔館登場，此次畫博集結來自12個國家、超過340組人氣創作者和品牌，讓民眾可以看好看滿。活動吸引許多民眾前往，就有網友在Threads上貼出現場照片，透露今天排了2個小時才進場。

也有網友表示，他在買票時，工作人員就表明要排隊1個多小時；還有網友說，即便買了早鳥票，仍然排隊排了1個多小時。另有網友則建議，如果沒有要去熱門的攤位，就不用早到現場排隊，可以等下午再去，人潮會少一點點。

對於排隊狀況，「Illustration Taipei 台北國際插畫博覽會」也透過IG限時動態表示，目前預估入場等候時間為1.5至2小時，建議民眾多加留意時間安排，也可以利用星期六、日的時段前來參觀。