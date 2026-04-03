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《超級瑪利歐銀河電影版》羅潔塔是她配音！陳重銘：生病也要捧場

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／不敗教主-陳重銘） 

▲陳重銘到電影院捧場。（圖／翻攝自Facebook／不敗教主-陳重銘）

記者曾筠淇／綜合報導

由任天堂與動畫工作室照明娛樂合作推出的續作電影《超級瑪利歐銀河電影版》中、英文版都在4月1日上映了，許多人已經趁著連假衝到電影院開看。「不敗教主」陳重銘也發文透露，電影中有個角色，是由他的大女兒所配音。貼文曝光後，也引起網友討論。

《超級瑪利歐銀河電影版》已於4月1日正式上映，片長1小時38分鐘，屬於奇幻、科幻類型的動畫片。該片延續《超級瑪利歐兄弟電影版》故事，由導演亞倫霍爾維斯、麥可傑勒尼克執導，馬修福格也再次擔任編劇。由於《超級瑪利歐兄弟電影版》曾創下13億美元的票房紀錄，因此在新片上映前，就已經讓許多人相當期待。

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《超級瑪利歐銀河電影版》羅潔塔由大女兒配音 

「不敗教主」陳重銘稍早發文貼出他和《超級瑪利歐銀河電影版》海報的合照，以及IG帳號的截圖，透露《超級瑪利歐銀河電影版》中的「金髮公主」羅潔塔（Rosalina）是由他的大女兒配音的，所以即便現在正生病著，他也依然要到電影院捧場。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好棒～這樣會想去捧場聽聽」、「我也帶小孩子去看國語版的」、「女兒好優秀，真棒」、「好厲害喔」。陳重銘也在留言處透露，配音是女兒的興趣，並開玩笑「我是來電影院睡覺」。

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