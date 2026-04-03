為什麼男生寧願單身？他吐「4字原因」交過女友都知道　網戰翻了

▲為什麼有些男生會選擇單身？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文探討越來越多男生為何寧願單身？他認為，只要有交過女友的男性，應該都會知道是什麼原因，而聰明的男人正是因為不想要自找麻煩，所以多會選擇維持單身狀態。貼文曝光後，引起討論。

探討男性單身現象

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「為什麼越來越多男生寧願單身？」為標題發文。原PO指出，有交往經驗的男性，甚至部分女性都清楚，男性選擇單身的主因就是「貪得無厭」四字。他認為，這是形容女性最貼切的詞彙，清醒的男人內心都明白此道理，因此聰明人不會去自找麻煩。

貼文曝光後，有網友表示，「女性是永遠不會滿足的生物」、「如果交女友只是為了拉低自己的財富水平，那幹嘛交女友」、「只能說大多數女生會這樣，是因為男生寵壞她們」、「貪得無厭，其實是男生自己養成的」、「只能說現在女性真的要求太多了，要平權，不要義務，今天講個AA就會被冠上軟飯男的稱號」。

也有網友則回應，「沒錯，你人間清醒，拜託大家都單身，這個世界就會很和平」、「這樣講的話也可以說男生貪得無厭欸，那麼多有女友、老婆還去嫖」、「聰明的男人，對女性的理解，不會只有『貪得無厭』四個字」、「啊你就只能找到這種的啊」、「也太以偏概全了吧？又不是每個人都眼光這麼差，挑到只看你錢、只要你付出的對象」、「認真覺得，沒必要一直去戰性別，不管男生女生，都有好的跟不好的，但認真靠自己過好生活的人還是占大多數」。話題引發討論。