守護孩子從心出發　台南市教育局招募專輔人員4/26甄選

▲台南市教育局辦理專輔人員甄選，邀心理師及社工師加入校園輔導行列。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為強化校園學生輔導支持系統，台南市教育局將於4月26日辦理「2026年度約聘專任專業輔導人員第1次甄選」，預計錄取偏遠地區專任專業輔導人員共3名，包含心理師2名及社會工作師1名。教育局誠摯邀請具備專業與熱忱的輔導夥伴加入，攜手守護孩子成長歷程中的心理健康與發展。

市長黃偉哲表示，學生輔導工作是學校教育不可或缺的重要環節，能協助孩子面對情緒壓力、建立心理韌性。市府持續推動三級輔導制度，透過專業人力進駐校園，提供個案轉介、心理諮商、校園危機處理及心理衛生宣導等服務，打造完整且具支持力的校園輔導網絡，讓每位學生都能在成長過程中獲得理解與陪伴。

教育局長鄭新輝指出，隨著校園輔導需求增加，專業人力的投入顯得更加重要，期盼有更多心理與社工專業人員加入團隊，與學校教師攜手合作，深化學生輔導服務，建構更綿密的照護體系，讓孩子在學習與生活中都能安心發展。

台南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔表示，歡迎對助人工作充滿熱忱的專業人員加入輔諮團隊，共同為孩子打造更友善的校園環境。此次甄選簡章已公告於教育局網站及學生輔導諮商中心網站，報名方式採郵寄通訊報名，自公告日起至115年4月10日截止，以郵戳為憑。

教育局提醒，有意報名者可至官方網站下載簡章，若有相關問題可洽學生輔導諮商中心（電話06-2521083分機21）詢問。誠摯邀請專業人才投入校園輔導工作，陪伴學生走過成長關卡，讓關懷與支持成為孩子最堅實的力量。