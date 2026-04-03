被點名馬英九基金會執行長　羅智強：並未獲得徵詢

▲羅智強。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會近期掀起人事風波持續延燒，現在又傳出現任代理執行長戴遐齡因近期處理爭議事件手法讓董事不滿，有意推舉新任執行長，其中，立委羅智強、前立委陳以信被點名。對此，羅智強辦公室3日表示，馬英九基金會執行長一職，羅智強表示並未獲得徵詢，目前暫無回應評論，但不管之後馬英九基金會的執行長是誰，都應該恪盡保護馬總統的幕僚任務。

針對被點名馬英九基金會執行長一職一事，羅智強辦公室表示，並未獲得徵詢，目前暫無回應評論。

羅智強辦公室主任陳冠安說明，只要能夠幫助馬英九的事，羅智強都不會排除，但仍必須慎重考量目前立院會期中，忙於國會議事工作，較難有餘力兼顧，重點是「目前並沒有任何人來徵詢」，所以羅智強暫無回應評論。

陳冠安以近身擔任羅智強幕僚的經驗表示，馬英九基金會近日的風波，羅智強非常地遺憾難過、也為馬英九總統憂心。

陳冠安強調，馬英九是對國家有功的卸任領袖，任何在他身邊輔佐的幕僚，都應該以馬英九總統的利益為第一優先思考，凡事都應以保護馬英九為最重要的事，不能有任何個人的私利恩怨，不管之後馬英九基金會的執行長是誰，都應該恪盡保護馬總統的幕僚任務。

