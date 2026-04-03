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大陸 大陸焦點 特派現場

鑽地、下海、穿江！陸3大「超級裝備」亮相　

▲▼ 大陸發布全球最大型號增程式旋挖鑽機、全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船試航 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸發布全球最大型號增程式旋挖鑽機。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸高端裝備製造領域近日迎來密集突破。從長沙下線的全球最大噸位增程式旋挖鑽機，到廣州試航的全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船，再到成功完成長江水下掘進任務的「領航號」盾構機，一系列「超級裝備」集中亮相。

綜合大陸媒體報導，從工程建設機械，到高端船舶製造，再到高鐵隧道裝備，近期有三大高端裝備亮相，牽動龐大基建發展與大力推進施工快速。

全球最大增程式旋挖鑽機：200噸巨獸長沙首發

「全球最大型號增程式旋挖鑽機」在大陸湖南長沙首發運作。這款鑽機的作業重量達到200噸、扭矩620千牛·米（kN·m）、孔徑3500毫米，同時在多電機同步、瞬變大負載緩衝控制、主卷揚勢能回收等方面實現關鍵核心技術突破，獲得相關授權專利十餘項，實現了多電機轉速與轉矩雙閉環高精度同步。

數據顯示，鑽具壽命延長20%，衝擊震動降低15%，能量回收率達70%以上，單次下放最高可回收5度電，在低溫環境下用於駕駛室供暖和電池輔熱，綜合節能5%到10%。

這次發布的系列鑽機保留純電驅動的節能環保優勢，也解決了傳統純電設備「續航焦慮」的問題，能耗成本大大降低，同時具備電機扭矩大、響應快、噪聲低的優勢，支持純電、增程、插電模式切換，為超大規模橋梁與高速鐵路樁基工程，綠色施工要求嚴格的城區與敏感區域，高原、山區等電網覆蓋不足的野外基建等運用場景提供了強有力支撐。目前，鑽機已經收穫意向訂單20台，訂單金額1.2億元，正式邁向了「批量商業化應用」。

▲▼ 大陸發布全球最大型號增程式旋挖鑽機、全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船試航 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸發布全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船試航 。（圖／翻攝 央視）

海上巨無霸！全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船試航

大陸中船廣船國際為韓國HMM公司建造的10800車LNG雙燃料汽車運輸船（PCTC）1號船於3月31日出海試航，這是目前全球在建的首艘萬車級雙燃料汽車運輸船。

據瞭解，該船體總長230米，型寬40米，結構吃水10.5米，航速約19節。這是全球在建首艘萬車級雙燃料船，船長230公尺、寬40公尺，設有14層車庫甲板，可裝載電動車、氫能車及重型卡車。若將10800輛車首尾相連，長度超過50公里。

廣船國際相關負責人介紹，汽車運輸船是高技術、高附加值船型，建造難度大、技術含量高。一廣船國際建造團隊成功突破薄板變形控制的難題；二是滾裝設備多，機械化程度高，而且過去這些滾裝設備大都依賴進口，如今全都實現了國產化。

▲▼ 大陸發布全球最大型號增程式旋挖鑽機、全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船試航 。（圖／翻攝 央視）

▲ 五層樓高「領航號」重約4000噸，搭載智慧掘進系統，直線穿江。（圖／翻攝 央視）

江底「超長跑」：領航號盾構機精準上岸

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」3月29日完成長江水下段11.18公里的施工任務。自2024年4月29日從上海崇明島始發，歷經23個月安全掘進，越過長江南岸大堤抵達江蘇太倉，成功「上岸」。

「崇太長江隧道」是「沿江高鐵」關鍵工程，全長14.25公里。這座隧道刷新多項紀錄：世界高鐵盾構獨頭掘進最長（11.325公里）、刀盤直徑最大（15.4公尺）、水下過江時速最高（350公里）。

據了解，「領航號」重約4000噸，搭載智慧掘進系統，實現無人化智能掘進，創造15公尺級大直徑盾構一次性連續掘進11182公里的世界紀錄。

▲▼ 大陸發布全球最大型號增程式旋挖鑽機、全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船試航 。（圖／翻攝 央視）

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關鍵字：

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