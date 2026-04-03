國小生恐嚇「吃滅火器粉或砍頭」引爆家長大戰　不算霸凌仍要賠錢

▲台中某國小有家長因為孩子間糾紛鬧上法院，近日法院判喊話恐嚇的孩童家長應賠償對方3萬5千元，圖為A童家長。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中某國小2名學童發生糾紛，衍生成雙方家長互控霸凌、誣告案件。A童遭同學B童拿著滅火器質問「要不要吃？吃裡面的粉？還是把你的頭身分離？砍頭？」等語恐嚇，害A童嚇到有焦慮症，B童家長列出9點反嗆A童家長，最終法院判B童家長應賠償對方3萬5千元。

事情發生在2024年12月，B童對著老師空位自言自語稱「老太婆，我要上廁所。」A童聽見後回應「好啊！你去啊！」B童認為此事與A童無關，心中因此有情緒，持掃把跟隨在A童身後，不對重複「不關你的事，干你屁事。」B童後來又拿著滅火器質問「你要吃滅火器還是裡面的粉？給你三個選項，扭斷你的脖子、把你的頭跟身體分離、砍你的頭。」等言語恐嚇。

A童家長發現孩子異狀，把人帶去看診，發現孩子因此被診斷出焦慮症，後來校方委外調查委員會認為霸凌不成立，更引起家長不滿，找上議員與媒體投訴，還到學校門口舉行「反霸凌音樂會」。

案件最終鬧上法院，A童家長請求2400元醫療費、30萬精神慰撫金以及父母各10萬、11萬精神慰撫金。

▲2名學童因為糾紛，B童在走廊上出言恐嚇。（圖／ETtoday資料照）



B童家長月則強硬列出9點反擊A童家長指述略為，一、孩子拿掃把去掃地關A童屁事？只是自顧發洩，未限制A童；二、孩子把玩滅火器時所說的話，是因為遇到自詡正義的A童，才會說氣話，純屬語言發展不佳的咆哮發洩；三、A童家境優渥、B童為特教生，不讓孩子去外面上才藝班，上學校的課後照顧班，應該以評估過B童不會影響A童；四、B童為特教生情緒激動時無辨識能力，A童應要有符合11歲的心理韌性，不應玻璃心。

以及，五、A童說看到B童拿肥皂會害怕，不排除有恐同症；六、A童焦慮症可能早就有，只是未被發現，B童是「披著苦難的祝福」，讓其及早發現；七、A父寧願請4名律師，不願帶孩子看診，讓孩子與特殊生為伍，應自己承擔；八、若孩子有焦慮症，可申請高關懷課程，自己要土法鍊當；九、這是台灣不是加拿大，建議撤回告訴，讓生活回歸正常，但多個民事糾紛對生活無影響，可繼續寫書狀噁心A童父母，當作生活樂趣。

法院則認為，雖學校委外調查委員會認定不構成霸凌，但不影響民事侵權判斷，B童行為客觀上已構成A童心生畏懼，已經屬於侵權行為。不過，A童診斷之焦慮症，無法證明有因果關係，僅就精神上受到驚嚇部分，認應賠償3萬5千元精神慰撫金，A童父母請求10萬、11萬精神慰撫金無理由，B童家長反訴程序不合不受理，全案仍可上訴。