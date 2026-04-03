複製黑海經驗！澤倫斯基願助中東「重啟荷莫茲」　傳授關鍵技術

▲烏克蘭總統澤倫斯基願意向中東各國傳授在黑海的經驗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2日拋出重磅提議稱，願意將烏克蘭在黑海對抗俄羅斯的實戰經驗，分享給正研議如何維持荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）開放的各國夥伴，此舉引發國際社會高度關注。

根據《路透社》報導，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）日前出席一場聚焦荷莫茲海峽重啟議題的線上會議，與會國家多達約40個。澤倫斯基隨後在晚間視訊談話中親自說明此事，強調烏克蘭在海上航道安全、海洋防衛及恢復航運往來等領域，已累積豐富的第一線實戰專業。

他明確指出，「如果夥伴準備好採取行動，我們將研議如何協助他們增強力量，並運用我們的專業經驗、知識與技術潛力。」不過他並未提供進一步細節。

事實上，烏克蘭軍隊在長達4年的俄烏戰爭中，自行研發出以無人艦艇為核心的一系列海戰技術，成功在黑海對俄羅斯海軍艦艇造成重創，更有效阻止莫斯科奪取該海域的控制權，相關戰果早已獲得國際軍事觀察人士的高度肯定。

值得注意的是，這項提議與澤倫斯基積極推動的「國防外交」攻勢密切相連。他上周展開中東多國訪問行程，核心目的之一便是向中東各國提供烏克蘭在抵禦無人機攻擊過程中所研發的尖端技術。但這些無人機中，有不少正是出自伊朗之手設計製造。

澤倫斯基透露，烏克蘭目前已與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達及約旦正式展開合作，同時也與巴林、科威特及伊拉克維持密切聯繫。此外，政府代表團正積極與土耳其及其他多個國家磋商潛在協議的可能性。他表示，預計將聽取烏方代表團團長烏梅洛夫（Rustem Umerov）就此議題最新進度提交的簡報報告。