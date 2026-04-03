台中憤怒哥心情差連燒2廟！木門桌子全毀　和解不成判2年2月　

▲黃男心情不佳連燒2廟，台中高分院駁回上訴。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓男子因心情不佳，2023年10月間深夜無人之際，先後在2間廟宇以打火機點燃香環、線香或紙箱縱火，造成廟內財物受損，天花板及牆面燻黑，一審認為廟宇未達喪失效用程度，依2個放火未遂罪判刑2年2月；黃上訴二審有意和解，但2廟的負責人都不願原諒黃男，而台中高分院認為原審量刑妥適，駁回黃男上訴。

檢警調查，黃男為發洩壓力，2023年10月24日凌晨1時許，騎腳踏車前往大甲區金華路某廟宇，使用打火機點燃宮內木桌上的香環，等待2分鐘火勢變大後離去；25日凌晨12時許，再度前往該廟，點燃塑膠桶內的線香，等到火變大後離去。2次縱火造成廟內木門、木桌被燒穿碳化，磚造水泥牆面、天花板燻黑。

在該廟放火後，同日凌晨1時許黃又前往某萬姓祠，撕下牆上日曆並使用打火機點燃紙箱，待火勢變大約3分鐘後離去，造成正殿水泥牆受燒變色，廟內祭祀物品及線香燻黑碳化。

台中地院一審時黃男坦承因心情不佳而放火，法官審酌雖然2起縱火都未造成建築主要結構喪失效用程度，但其行為動輒可能造成嚴重的生命、財產侵害，對社會治安危害甚鉅，依2個公共危險的放火未遂罪，分別判刑1年8月，應執行刑2年2月。

黃以自己坦承犯行，造成的損害也不大，覺得原審量刑過重，提起上訴，請求輕判或緩刑。

台中高分院認為，黃的犯罪動機僅因心情不佳，就輕率放火燒毀建築物，除造成他人財產受損，還可能引發更嚴重的災害；另外斟酌，雖黃從一審就有和解意願，但直到二審2廟的負責人都表示無意調解，考量一切情狀，予以駁回。仍可上訴。