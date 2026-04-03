　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中憤怒哥心情差連燒2廟！木門桌子全毀　和解不成判2年2月　

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃男心情不佳連燒2廟，台中高分院駁回上訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓男子因心情不佳，2023年10月間深夜無人之際，先後在2間廟宇以打火機點燃香環、線香或紙箱縱火，造成廟內財物受損，天花板及牆面燻黑，一審認為廟宇未達喪失效用程度，依2個放火未遂罪判刑2年2月；黃上訴二審有意和解，但2廟的負責人都不願原諒黃男，而台中高分院認為原審量刑妥適，駁回黃男上訴。

檢警調查，黃男為發洩壓力，2023年10月24日凌晨1時許，騎腳踏車前往大甲區金華路某廟宇，使用打火機點燃宮內木桌上的香環，等待2分鐘火勢變大後離去；25日凌晨12時許，再度前往該廟，點燃塑膠桶內的線香，等到火變大後離去。2次縱火造成廟內木門、木桌被燒穿碳化，磚造水泥牆面、天花板燻黑。

在該廟放火後，同日凌晨1時許黃又前往某萬姓祠，撕下牆上日曆並使用打火機點燃紙箱，待火勢變大約3分鐘後離去，造成正殿水泥牆受燒變色，廟內祭祀物品及線香燻黑碳化。

台中地院一審時黃男坦承因心情不佳而放火，法官審酌雖然2起縱火都未造成建築主要結構喪失效用程度，但其行為動輒可能造成嚴重的生命、財產侵害，對社會治安危害甚鉅，依2個公共危險的放火未遂罪，分別判刑1年8月，應執行刑2年2月。

黃以自己坦承犯行，造成的損害也不大，覺得原審量刑過重，提起上訴，請求輕判或緩刑。

台中高分院認為，黃的犯罪動機僅因心情不佳，就輕率放火燒毀建築物，除造成他人財產受損，還可能引發更嚴重的災害；另外斟酌，雖黃從一審就有和解意願，但直到二審2廟的負責人都表示無意調解，考量一切情狀，予以駁回。仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

清明收假返台人潮湧現　金門啟動海運疏運近250人

基隆男違規迴轉出事！直行車遭撞飛車門凹陷　驚險畫面曝

台中狼師「撫摸私處」猥褻4男童14次　達成和解獲緩刑5年

88歲翁掃墓採藥失聯倒臥路旁　瑞芳警民聯手2小時尋回

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

清明收假返台人潮湧現　金門啟動海運疏運近250人

基隆男違規迴轉出事！直行車遭撞飛車門凹陷　驚險畫面曝

台中狼師「撫摸私處」猥褻4男童14次　達成和解獲緩刑5年

88歲翁掃墓採藥失聯倒臥路旁　瑞芳警民聯手2小時尋回

易烊千璽遭「偷臉」拍短劇！開告AI換臉侵權　強硬發聲：最重關10年

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

64歲男罹攝護腺癌第二期　選「海神刀」挽救雄風

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

竹北吊車大王南投講座　現場爆滿夾道歡迎

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

更多熱門

相關新聞

補教師與女國中生上床　法院重判4年6月

補教師與女國中生上床　法院重判4年6月

補習班老師與國中少女交往後多次發生性行為，雙方分手後少女上大學時身心狀況因此事欠佳，在男友支持下提告，且能明確說出補習班老師的踢體特徵跟家中格局，高雄地院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共9罪，各處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑4年6月。

害170師生食物中毒...台中老店遭訴

害170師生食物中毒...台中老店遭訴

老闆收留員工一家人　反遭偷拍私密片勒索9萬

老闆收留員工一家人　反遭偷拍私密片勒索9萬

清明連假逛起來！台南農產快閃台中鳳梨甜爆開賣

清明連假逛起來！台南農產快閃台中鳳梨甜爆開賣

台中男磚塊砸前任母女、追砍鄰居　求輕判遭駁回

台中男磚塊砸前任母女、追砍鄰居　求輕判遭駁回

關鍵字：

台中放火縱火案判刑廟宇

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面