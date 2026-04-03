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皮克敏怎麼玩？「盆栽哪裡拿、為何要種花」新手攻略　一看就會玩

▲▼皮克敏。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

▲皮克敏在台爆紅。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

記者曾筠淇／綜合報導

任天堂手遊「Pikmin Bloom」（皮克敏）近日在台爆紅，掀起全民散步的熱潮。皮克敏是什麼？這款遊戲要怎麼玩？還有什麼特色？《ETtoday新聞雲》整理出新手必看的皮克敏攻略！

皮克敏是什麼？

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大家口中的皮克敏是什麼？官網介紹，皮克敏是肉眼看不到的神秘生物，但只要下載「Pikmin Bloom」App，就可以透過盆栽「種植」，將皮克敏拔出來。被拔出來的皮克敏會跟著用戶到處走，就像一起散步的好夥伴！

皮克敏有幾種？

▲▼皮克敏。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲皮克敏造型多樣。（圖／記者曾筠淇翻攝）

皮克敏一共有8種，包含不怕火的紅色皮克敏、不怕電的黃色皮克敏、能在水中活動的藍色皮克敏、能搬重物的紫色皮克敏、移動速度快且有毒的白色皮克敏、能飛翔的羽翅皮克敏（粉色）、破壞力強的岩石皮克敏（灰色）、能讓水面結冰的冰凍皮克敏（水藍色）。每一種皮克敏都有自己的特色，可在打蘑菇、完成探險時，自由選擇要派出誰。

怎麼獲得盆栽？

獲得盆栽的途徑主要有兩種，第一種是透過「探測器」來找尋，探測器每日可以免費使用一次，上方會標示「附近的地點」，可藉此知道自己有可能會拔出什麼飾品種類的皮克敏。舉例來說，若顯示咖啡廳，未來就能養出咖啡杯造型的皮克敏。

▲▼皮克敏。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲可以透過探測器找盆栽。（圖／記者曾筠淇翻攝）

第二種方式，是透過走路、散步來取得。在走路的過程中，App也會搜尋附近有沒有盆栽。用戶可以透過「探險」的頁面來查看盆栽位置，並派出已經拔出的皮克敏去搬回來。同樣的，也可以透過盆栽後面的圖示，得知未來會養出什麼造型的皮克敏。

由於飾品種類非常多樣，加上皮克敏本來就有8個種類，要全部蒐集完並不容易，所以也掀起一波「掃盆栽」熱潮。

如何獲得特定造型的皮克敏？

上述的「探測器」會顯示「附近的地點」，當「附近的地點」有好幾個，並不等於每一個類型都會掃到，而是代表這幾個類型都有可能出現。換言之，如果想要特定造型的皮克敏，就必須找尋「純點」，邊走邊找，讓探測器上的地點只有「一個」，這樣就可以100%掃到該類型的盆栽。

皮克敏怎麼拔出來？

皮克敏是從盆栽裡「種植」種植出來的，所以獲得盆栽後，不等於直接獲得皮克敏，而是要達成該盆栽所需要的步數，才可以將皮克敏拔出來。

拔皮克敏怎麼沒有造型？

▲▼皮克敏。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲抓起皮克敏，就可以查看友好度。（圖／記者曾筠淇翻攝）

從盆栽拔出皮克敏後，身上並不會直接有飾品，必須提升友好度才可以讓皮克敏「回到出生地」拿禮物。提升友好度的方式，就是餵食皮克敏吃精華，當友好度達4顆愛心，就可以派皮克敏出任務，回到當初找到盆栽的地方搬禮物，並有對應的造型。

如何取得精華？

取得精華的主要方式有兩種，第一種是在地圖上找尋花朵，只要在花朵上面往下滑，就可以獲得精華。第二種則是透過走路來獲得，如上文所提，在走路的過程中，App也會一邊搜尋，除了查看附近有沒有盆栽，也會看看有沒有水果。

▲▼皮克敏。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲在花朵上往下滑就能獲得精華。（圖／記者曾筠淇翻攝）

只要有水果出現，就可以派皮克敏出任務，待皮克敏將水果搬回，用戶收下後就會獲得精華了。另外，皮克敏也可能在陪伴用戶散步的過程中，「主動」搬水果，收下後同樣能得到精華。

萬盆是什麼？

▲▼皮克敏。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲大花苗又被稱作「萬盆」。（圖／記者曾筠淇翻攝）

一般來說，從盆栽拔出皮克敏，必須讓好感度達到4顆愛心，皮克敏才會回家鄉搬禮物。但若掃到「萬盆」，拔出來的皮克敏本身就會帶有飾品。有些用戶覺得這樣不必費心餵食精華、累積好感度，非常方便，但也有用戶對於要走1萬步才能拔皮克敏感到有壓力。

打蘑菇是什麼？

除了散步，用戶還可以「打蘑菇」。若想打蘑菇，可以透過「探險」進入，接著就會看到哪些地點蘑菇可以打。不同類型的蘑菇，要派出不同種的皮克敏打，待打完蘑菇，就可以獲得隨機的獎勵。

不過，這蘑菇可不好搶！若想免費打菇，得在蘑菇剛出現時，火速點按參加，若超過5位玩家，就必須耗費蘑菇儲券，才可以加入戰鬥。但這個蘑菇儲券只會有一張，用完就必須另外花錢購買。

獲得金幣的方式？

獲得金幣最快速的方式，就是課金。但這款遊戲的核心還是「走路」，所以用戶可以透過走路、種花來獲得金幣，待累積到一定的金額，就可以至商店購買道具。

種花能做什麼？

▲▼皮克敏。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲種花可以獲得獎勵。（圖／記者曾筠淇翻攝）

前文提到，用戶可以透過餵食皮克敏吃精華，來獲得友好度，與此同時，也可以摘取皮克敏頭上長出來的花朵。獲得這些花朵之後，就可以種花了。

種花有三大用途！第一個就是可以隨著步數增加，而獲得更多的金幣；再來就是App會時不時推出新活動，每種100朵花，就可以拿到該活動的獎勵，例如特殊的盆栽；最後，就是種花可以提升步數，點按盆栽的頁面，可知增加的%數，且隨著種花時間增加，提升的%數也會持續往上提，能更快的種植出皮克敏。

皮克敏為何爆紅？

據了解，很多用戶都是因為覺得皮克敏很可愛，所以才決定下載，蒐集各種造型的皮克敏。也有一些人是為了健康，藉由皮克敏，讓自己在走路時，彷彿有一群小夥伴陪在身邊。

此外，皮克敏也與多數手機遊戲不同，不只幾乎沒有競爭壓力，也不需要長時間盯著螢幕操作，不論是通勤、散步或逛街，都可以輕鬆累積步數，並蒐集不同造型的皮克敏。

以上就是新手必看的皮克敏攻略，更多玩法、遊戲小技巧，就等著用戶慢慢摸索了。

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