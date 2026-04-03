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雷暴雨來襲！中國中央氣象台連發暴雨＋強風＋強對流＋沙塵暴預警

▲北京暴雨。（圖／CFP）

▲北京暴雨。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台3日6時同時發布暴雨藍色、大風黃色、強對流天氣藍色及沙塵暴藍色預警，多地將出現強降雨、雷暴大風、冰雹及沙塵等複合型天氣。受冷空氣與對流影響，遼寧西部、河北東部、天津、山東北部、廣西南部及廣東北部局部地區，還可能出現10至11級雷暴大風。

據《封面新聞》報導，中央氣象台指出，3日8時至4日8時，江西中南部、浙江中北部、福建大部、廣東中北部以及吉林中部、遼寧北部等地部分地區將有大雨，其中江西南部、福建西部與南部、廣東中北部等地局部將出現暴雨甚至大暴雨，累積雨量可達100至120毫米。部分地區伴隨短時強降雨，最大小時雨量可達20至40毫米，局部甚至超過50毫米，並可能出現雷暴大風等強對流天氣。此外，黑龍江中部、吉林北部等地還將出現大到暴雪或雨夾雪。

▲中國中央氣象台連發4預警。（圖／翻攝自微博）

大風方面，預計3日8時至4日8時，受蒙古氣旋影響，內蒙古中東部、陝西中北部、山西大部、河北、北京、天津、河南北部、山東北部及遼寧大部等地，將出現5至7級大風，陣風可達8至10級。受冷空氣與對流影響，遼寧西部、河北東部、天津、山東北部、廣西南部及廣東北部局部地區，還可能出現10至11級雷暴大風。海域方面，渤海、黃海及東海部分海域將出現8至9級大風，陣風達10至11級。

▲▼中國中央氣象台連發4預警。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國中央氣象台連發4預警。（圖／翻攝自微博）

強對流天氣方面，預計3日白天為主要影響時段，華北東部、東北南部、江南東部及華南中東部部分地區將出現8級以上雷暴大風或冰雹，其中遼寧西部、河北東部、天津、山東北部、廣西南部及廣東北部局部地區風力可達11級以上；江南及華南部分地區將出現短時強降雨，湖南南部與廣東北部局地小時雨量可超過50毫米。

▲▼中國中央氣象台連發4預警。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國中央氣象台連發4預警。（圖／翻攝自微博）

此外，受冷空氣影響，3日8時至4日8時，新疆南部、內蒙古中西部、甘肅中東部、寧夏、陝西中北部、山西、北京西南部、天津西部、河北中南部、河南中北部及山東西部等地部分地區將出現揚沙或浮塵天氣。

地方天氣方面，四川盆地多為多雲到晴，西部山區早晚有零星陣雨；川西高原東部及攀西地區多雲間陰，局部有陣雨或雷雨。氣溫方面，盆地最低溫約12至15℃，最高溫25至28℃。成都市氣象台3日7時預報顯示，當地白天多雲間晴，南部部分地區早晨有霧，氣溫約12至26℃。

▲北京下雪。（圖／CFP）

▲北京下雪。（圖／CFP）

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