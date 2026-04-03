川普對等關稅滿1年！　台灣對美出口「暴增8成」超越日韓

▲ 川普去年4月宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對等關稅實施一年，全球貿易版圖洗牌。根據美國官方貿易數據，2025年4月至2026年1月間，台灣對美出口大幅成長81.8%，達1890億美元（約6兆366萬台幣），一舉超越日本與南韓。

AI與半導體優勢 台灣出口領先日韓

《日經亞洲》分析，台灣出口成長關鍵在於AI時代至關重要的高科技領域優勢。台廠掌握全球AI伺服器約90%產能，在半導體代工領域市占約70%，加上多數產品未受川普關稅影響，得以免除額外成本。2025年台灣整體出口成長34.8%，台美雙邊貿易更大幅攀升68.4%。

美中互課100%關稅 貿易額重挫38%

反觀美中貿易，因雙方互課逾100%關稅，實際上相當於全面禁運，同期貿易額重挫38%。不過中國另闢蹊徑，全年出口仍年增5.5%，創下3.77兆美元歷史新高，貿易順差首度突破1兆美元。

第一生命經濟研究所經濟學家西濱徹（Toru Nishihama）指出，中國「轉運現象增加，出口透過第三國轉運規避美國關稅」，東協對美出口因此同步成長28.9%。

日本出口新高 對美卻衰退

而日本雖創下110.4兆日圓出口新高，但對美出口年減4.1%，汽車單價下滑顯示廠商被迫降價搶量，處境遠不如台灣半導體產業。

至於墨西哥受惠於《美加墨協定》（USMCA）協定，出口小幅成長4.3%，加拿大則因與川普政府關係低迷，對美出口大跌13.5%。