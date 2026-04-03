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桃機大轉彎！臨時停車開罰急踩煞車　系統測試中...上線日期未定

▲航空警察局為提高道路使用周轉率，規劃4/1開始實施科技執法取締開罰，目前系統測試中。（資料照／記者姜國輝攝）

▲航空警察局為提高道路使用周轉率，規劃4/1開始實施科技執法取締開罰，目前系統測試中。（資料照／記者姜國輝攝）

記者沈繼昌／桃園報導

航空警察局為提高桃園機場道路使用周轉率，提升整體服務品質及機場交通安全順暢，已建置機場科技執法系統，原訂4/1日起正式啟用，針對入境接送區臨時停車超過3分鐘車輛進行取締，但緊急喊停。航警局今（3）日指出，因系統仍在測試中，政策暫緩實施，航警局將持續加強規劃機場航廈周邊交通疏導及維護工作，籲請民眾遵守交通規定，共維機場交通安全與秩序。

航警局原訂4/1日起正式啟用第一、第二航廈科技執法系統，針對入境接送區臨時停車逾3分鐘車輛進行取締，最高可處新台幣1200元罰鍰，隨著清明連假將至、出國人潮大增，新制也迎來首波「壓力測試」，沒想到卻臨時喊卡。

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▲航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵說明科技系統仍持續宣導中。（圖／航警局提供）

▲航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵說明科技系統仍持續宣導中。（圖／航警局提供）

航警局保安警察大隊第二隊隊長林威邵表示，由於機場科技執法系統仍測試中，目前系統仍維持測試宣導，航警局持續加強規劃機場航廈周邊交通疏導及維護工作，籲請民眾行經機場遵守交通規定，共維機場交通安全與秩序；至於何時上路，須等系統測試完備後才會另外公告實施。

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