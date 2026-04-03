林佳龍晚宴歐洲議會團　議員看到鋼琴手癢秀琴技

記者杜冠霖／台北報導

歐洲議會「安全暨防衛委員會」代表團訪台，外交部長林佳龍也設宴款待，席間討論台歐安全合作議題。餐敘中也發生插曲，歐洲議會議員法朗圖里斯（Nikolas Farantouris）在席間看見餐桌旁的鋼琴，詢問是否可以彈奏；在得到肯定答覆後，他隨即掀開琴蓋，從美國知名電影歌曲〈Que Sera, Sera〉開始，一連演奏了五首曲子，林佳龍也走到一旁合唱。

林佳龍說明，去年1月，歐洲議會正式成立「安全暨防衛委員會」，今年德國籍的委員會主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）率團來訪。他1日在外交部設宴款待，也特別邀請與國防產業相關的專家學者參與，期望藉此深化台歐安全合作。

林佳龍指出，這次來訪的六位歐洲議會議員，雖來自不同國家、政黨，卻都高度關注歐洲與印太地區的安全議題。史琪曼主席指出，自2014年俄羅斯開始侵略烏克蘭以來，從歐洲、中東到台海，國際局勢已出現巨大變化。正因我們面臨相似的挑戰，歐洲更加珍視與台灣的友誼，也促成了這次訪問。

林佳龍表示，史琪曼主席也分享，雖然每個人的觀點會有不同，但都擁有共同利益，就是在和平與自由中生活。他的這番話，也與賴清德總統在接見訪團時的期許不謀而合：台歐應加強合作、共享經驗，共同維護民主的生活方式。

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林佳龍說明，去年歐洲議會發布了一系列重要文件，不斷凸顯台海和平穩定的重要性，並鼓勵歐洲與台灣在安全領域深化合作。因此，他也趁晚宴的機會，感謝歐洲議會對台灣的堅定支持，並強調台灣願在無人機技術、海底電纜安全、反外國資訊操作等領域，積極與歐洲各國交流與合作。

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對於昨日會談，林佳龍透露，還有一段溫馨的小插曲。法朗圖里斯議員（Nikolas Farantouris）在席間看見餐桌旁的鋼琴，便興致勃勃地詢問是否可以彈奏；在得到肯定答覆後，他隨即掀開琴蓋，從美國知名電影歌曲〈Que Sera, Sera〉開始，一連演奏了五首曲子。

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林佳龍表示，當〈Que Sera, Sera〉熟悉的旋律響起時，他也走到法朗圖里斯議員身旁，和大家一起唱出歌詞 Whatever will be, will be。這首歌所傳達的，是一種面對未知未來時從容以對的心情。雖然，我們都難以預料未來如何，但正因如此，更要珍惜當下與夥伴攜手同行，在變動的世界中守護我們的民主、自由與友誼。