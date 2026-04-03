若換沈伯洋選北市影響雙北連動？　蘇巧慧：黨中央會提最適當人選

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長選戰熱戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（3日）出席地方親子活動並接受媒體聯訪，傳出民進黨台北市長可能提名綠委沈伯洋，是否影響雙北連動？對此，蘇巧慧回應，相信黨中央在綜合評估之後，一定會推出最適當的人選。

蘇巧慧表示，今天是來參加山田摩衣舉辦的親子活動，摩衣在這幾年可以看的出來，她對婦幼議題、對小朋友的議題都非常地關心，不但長期爭取免費營養午餐、全面汰換課桌椅，而且連人行道有沒有安全，能不能讓大家平平安安地上下學，她都有關心到。在兒童節前夕，她也舉辦這樣的活動，讓大家一起來同樂。很有心，所以特別來參加摩衣的活動。

至於新北市長侯友宜跟進營養午餐政策，蘇巧慧指出，眾所周知，免費營養午餐是她的六大福利政見之一，這個政見其實也是和「新北隊」的議員們長期討論，民進黨議會黨團更長期在議會提案連署爭取，所以在一月的時候，就把它納入六大福利政見之一。

蘇巧慧認為，其實好的事情大家就是一起推動，市政是一棒接一棒，非常感謝侯友宜市長領導的市府團隊，決定要採用這一項建議，畢竟得利的是新北所有的家庭，就一起來努力，一起減輕新北家庭的負擔。

至於國民黨主席鄭麗文赴鄭習會，國民黨參選人李四川則赴胡璉將軍故居，形成強烈反差，蘇巧慧表示，只要是不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權獨立這樣的前提做交流，其實任何正向的兩岸互動，國人都會樂見。既然台灣是主權獨立國家，在國家立場上應該要一致。兩岸之間其實就是威脅少一點，互動多一點，交流好一點，一起讓人民有更好的生活。

而近日盛傳台北市長會由沈伯洋來出戰，外界評論，如果是沈伯洋出戰的話，會衝擊民進黨雙北選情，蘇巧慧回應，相信黨中央在綜合評估之後，一定會推出最適當的人選。至於新北市的部分，真的非常高興新北隊已經組建完成。會跟著新北隊在全新北市走透透，「讓大家更認識我們、更支持我們。每一雙手我們都不放過，每一個認同我們都希望能爭取」。