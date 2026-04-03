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清明返鄉專船抵金門！副縣長赴料羅港迎接300鄉親

▲▼清明返鄉專船抵金門，副縣長陳祥麟赴料羅港迎接近300名鄉親。(圖／民眾提供)

▲清明返鄉專船抵金門，副縣長陳祥麟赴料羅港迎接近300名鄉親。(圖／民眾提供)

記者鄭逢時／金門報導

清明連假返鄉人潮湧現，金門縣政府協調開航台金海運專船疏運旅客，副縣長陳祥麟今（3 ）日上午親赴料羅港接船，迎接自台中搭船返鄉的近300名鄉親，並關心旅客到港情形與交通接駁安排。

陳祥麟表示，每逢清明節，許多旅居台灣的金門鄉親會返鄉掃墓祭祖，對交通運輸需求大幅增加。縣府雖已協調航空公司與航空站增開加班機，但整體運能仍是不足，因此進一步結合海運資源，開行專船自台中直航金門，以紓解返鄉壓力。

▲▼清明返鄉專船抵金門，副縣長陳祥麟赴料羅港迎接近300名鄉親。(圖／民眾提供)

此次專船於前一晚自台中出發，採夜間航行方式，旅客可於船上休息，今早順利抵達料羅港。陳祥麟指出，此種運輸模式讓鄉親於夜間能在舒適環境中完成旅程，睡醒後即抵達家鄉，有效提升返鄉便利性與安全性。

為強化整體服務，縣府也規劃完善接駁措施，在金門端安排遊覽車，分送旅客前往金城、山外、沙美及烈嶼等地；台灣端則由台中出發，串聯台北、台中與高雄，協助鄉親順利銜接行程。▲▼清明返鄉專船抵金門，副縣長陳祥麟赴料羅港迎接近300名鄉親。(圖／民眾提供)

此外，因應連假期間可能出現濃霧影響飛機航班，縣府已預先啟動應變規劃。陳祥麟指出，若空運受天候影響，將視情況加開船班或協調其他航商支援，確保有急需返台工作或就學的民眾能順利往返。▲▼清明返鄉專船抵金門，副縣長陳祥麟赴料羅港迎接近300名鄉親。(圖／民眾提供)

陳祥麟強調，縣府已建立空運、海運及國軍支援的「ABC運輸機制」，將依實際狀況彈性調度，務求在清明連假期間維持交通順暢，讓鄉親安心返鄉、平安往返。

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