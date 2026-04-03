神學院碩士旅居海外30年！回台找嘸工作　淪車手騙285萬判刑10月

▲南投一名73歲老翁旅居海外30多年，返台後求職不順，竟進入詐騙集團擔任車手。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者葉品辰／南投報導

南投縣一名73歲楊姓老翁，年輕時曾赴美攻讀神學院碩士，並旅居海外30多年，返台後求職不順，竟進入詐騙集團擔任車手，協助面交詐騙款項285萬元，所幸被害人察覺異狀報警逮人。南投地方法院審理後，依三人以上共同詐欺取財未遂罪，判處楊男有期徒刑10個月，可上訴。

判決指出，楊男於2025年11月加入詐騙集團，受指示擔任面交車手，該集團以投資虛擬貨幣為由誘騙被害人上當，並要求繳交高額資金，楊男依指示前往南投一家超商，準備向被害人收取285萬元現金，並事先列印偽造的公司工作證取信對方。不過被害人察覺有異，隨即通報警方埋伏，當楊男出面欲收款時，警方立即上前逮捕，並查扣手機、工作證及現金1萬元等證物。

審理時，楊男坦承犯行，並表示自己僅為高商補校畢業，曾赴美就讀神學院碩士但未被承認，過去從事外貿工作，因返台後求職不順，才透過網路應徵工作誤入詐騙集團。法官考量其無前科、犯後態度尚可，且實際並未取得詐騙款項，依法減輕其刑。

法官認為，楊男未詳查工作內容即投入詐騙行為，仍對社會造成潛在危害，但考量其年事已高、生活處境及犯行情節，最終量處有期徒刑10月；另供犯罪使用的手機及偽造工作證均依法沒收，全案仍可上訴。