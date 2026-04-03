明天雨更猛「全台溼答答」　西部防局部豪雨

▲清明連假天氣不穩定，明天西部有短延時強降雨或局部豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受到鋒面接近影響，今天(3日)清明連假首日，清晨至上午中部以北、東北部有明顯雨勢，明後兩天受鋒面影響，其中明天雨最大，全台有雨，西半部嚴防短延時強降雨，甚至有局部豪雨，周日降雨稍緩，不過下周一連假最後一天還有鋒面接近，周二再有鋒面影響，下周三前天氣都不穩定。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天鋒面接近，上午北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，部分地區降雨較大，中部、花東有零星降雨，而南部則是多雲天氣；到了下午，水氣逐漸離開，降雨會減少，山區可能仍有午後熱對流形成的短暫雷陣雨；晚上之後，南部水氣慢慢增多。

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▲今日天氣。（圖／氣象署提供）

至於未來的降雨情況，張承傳說明，明天到後天受鋒面影響，尤其明天鋒面結構較完整，是降雨最明顯的一天，西半部有陣雨或雷雨，降雨範圍廣、時間長，需留意短延時強降雨，有大雨甚至局部豪雨，東半部則有局部短暫陣雨或雷雨。到了周日白天，鋒面結構變差，降雨稍微緩和，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區降雨較零星。

下周一清明連假最後一天有另一道鋒面接近，降雨再度增多。張承傳分析，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則有局部短暫陣雨。下周二開工第一天，受到另一波鋒面通過影響，中部、北部及東北部降雨增多，有短暫陣雨或雷雨；其他地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三鋒面逐漸遠離，但台灣附近水氣仍多，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他降雨較零星。下周四之後，水氣轉乾，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。

由於4月過後降雨有減少趨勢，清明連假這波降雨可望為水庫解渴。張承傳表示，鋒面影響，明天是雨最大的一天，包括西半部，對水庫有一定程度幫助，至於水庫進帳量仍要看降雨情況和位置而定。

溫度方面，今天北部及東部因降雨，高溫略低，北部高溫約23到24度，感受偏涼，東部約24度，中南部仍可達28到30度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天受鋒面影響，各地高溫下降，張承傳說明，中部以北感受偏涼，高溫降至24到25度，南部26到27度。周日與下周一，降雨減少轉偏南風，高溫略回升，北部約26度，中南部28到30度。

下周二另一波鋒面影響，張承傳說，北部高溫再降至約24度，感受轉涼，中南部維持28到29度。下周三、周四溫度逐漸回升，各地高溫可達28到30度。未來一周沒有明顯冷空氣，低溫變化不大，約19到22度。

此外，金馬地區今天、明天以及下周一，將有低雲或霧影響能見度。