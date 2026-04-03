拒檢狂逃開進死巷「油門一催」飛入田裡　赤腳男下車跑了警追緝中

記者林東良／台南報導

台南市警察局保安警察大隊昨（2日）深夜執行巡邏勤務時，在永康區發現一輛自小客車行跡可疑，員警上前攔查對方卻遭拒檢逃逸，最終該車衝入死巷失控翻落田梗，駕駛棄車逃逸。警方已鎖定駕駛為逃逸移工，正全力追查中。

▲台南市保大夜間巡邏攔查可疑車輛，駕駛拒檢逃逸最終衝入田梗。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，當晚約22時許，員警於永康區中正北路與王行街口巡邏時，發現一輛自小客車在行進及停等紅綠燈過程中，煞車燈均未亮起，疑似故障，遂鳴笛示意攔停，不料，該車不但未配合，反而加速逃逸，警方立即展開追緝。

追逐過程中，該車駛入死巷後失去控制，整輛車衝進一旁的田裡，赤腳的駕駛與副駕駛隨即棄車逃逸。員警迅速下車追捕，並於現場查獲副駕駛座一名越南籍男子。該男子表示，自己是透過臉書（FB）叫車，並不清楚駕駛真實身分，因駕駛逃跑，一時緊張才跟著逃離。

警方目前已將事故車輛移置返回隊部，並通知車主到案說明。經初步查證，已鎖定駕駛身分為逃逸移工，後續將持續追查其行蹤，並依法偵辦。

保安警察大隊表示，此次追捕過程中員警均未受傷，裝備亦無損，後續將持續強化夜間巡邏與查緝力度，以維護社會治安與交通安全。