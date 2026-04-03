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美國攻打伊朗「恐犯戰爭罪」！美上百專家警告　聯名信內容曝

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國多名國際法專家發表公開信警告，美國可能涉及戰爭罪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美伊戰爭爆發至今已造成數千人死亡、數百萬人流離失所，美國總統川普更在本周重申要打擊伊朗發電廠與海水淡化廠。他的強硬言論與軍事行動引發全美法律界集體憤怒，超過100名美國頂尖國際法專家2日發表聯名公開信，指責美國對伊朗的攻擊行為「極可能構成戰爭罪」，並對美軍開戰以來攻擊學校、醫院與民宅的行為表示高度憂慮。

根據《路透社》報導，這封刊登於政策期刊《公正安全》（Just Security）網站上的公開信，簽署人涵蓋了超過100名來自哈佛、耶魯、史丹佛及加州大學等名校的國際法權威。

信中指出，美國軍隊的行為與美國高級官員的聲明引發人們關切，認為其涉及違反國際人權法與國際人道法。

不僅如此，川普多次暗示要打擊伊朗的發電廠、脫鹽工廠等民生基礎設施，以及他先前曾狂言美軍攻擊伊朗「只是為了好玩」（Just for fun）。法律專家也點名批評美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。赫格塞斯曾在3月初公開表示，美軍不會被「愚蠢的交戰規則」（Stupid rules of engagement）所束縛。

此外，專家也對「學校、醫療機構以及民宅遭到襲擊的事件」感到擔憂，並指出戰爭第一天伊朗一所學校就被襲擊。公開信中特別提到，美軍在2月28日戰爭首日便擊中了一所伊朗學校。

更令人震驚的是，美軍已於3月調升了對2月28日一場針對「伊朗女子學校」致命襲擊的調查等級。根據伊朗紅新月會統計，該次攻擊造成至少175人死亡。媒體調查顯示，美軍內部調查已承認這場毀滅性打擊「極有可能是美軍所為」。

儘管面臨法界質疑，川普1日在電視演說中依然故我，威脅要在未來2到3周內對伊朗發動「極其嚴厲」的打擊。川普表示，「我們要狠狠打擊他們，把他們送回原本屬於他們的『石器時代』。」對此，穆斯林倡議團體警告，川普這番言論「毫無人性」。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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