不爽被嫌車燈太亮　駕駛露刺青喊「我黑社會」下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）前年10月間因車燈過於刺眼，與住戶發生爭執，一氣之下大罵三字經，還露出身上刺青嗆聲「我是黑社會」，因而挨告。士林地院法官日前審理之後，依犯公然侮辱罪，判處阿輝拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

▲阿輝因車燈亮度問題，與住戶發生爭執。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2024年10月將車子停在台北市某住所前，因為車燈過於刺眼，住戶要求他將車子移走，雙方發生爭執，他一氣之下多次辱罵三字經，還說出「快回去睡啦」、「我是黑社會」等話，並露出身上的刺青。

檢方認為，阿輝雖然說出「我是黑社會」等話，還露出刺青，客觀上並非具體加害他人生命、身體、自由、名譽或財產的惡害通知，況且住戶也有回嗆「你黑社會，我也黑社會」、「不然看要試試看嗎」等話，所以難認阿輝的言語及舉動有讓住戶達到心生畏懼的程度，訊後僅以涉犯公然侮辱罪嫌，將阿輝起訴。

士林地院法官表示，阿輝與住戶因故發生爭執，卻不思克制情緒，反而以不雅文字公然辱罵住戶，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，非無悔意，但並未依約到庭和解，最終依犯公然侮辱罪，判處他拘役15日，得易科罰金1.5萬元，全案仍可上訴。