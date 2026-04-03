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最強春雨鋒面報到　專家示警：全台防劇烈天氣

▲▼最強春雨鋒面來了。（圖／取自「林老師氣象站」粉專）

▲最強春雨鋒面來了。（圖／取自「林老師氣象站」粉專）

生活中心／綜合報導

今天是清明連假第一天，晚間起受到鋒面通過影響，台南以北降雨機率增加。氣象專家林得恩表示，到明天清晨至上午，降雨區域將隨鋒面移動而擴大到全台，降雨強度猛烈，「可以說是今年入春以來，最強的春雨鋒面天氣系統。」

「入春最強春雨鋒面報到！」台灣大學大氣科學博士林得恩上午在粉專「林老師氣象站」發文指出，今天清晨由於對流胞的移入，台灣中部以北地區都有局部短暫陣雨或雷雨機會；晚上起，由於受春雨鋒面接近以及隨後通過的影響，台南以北地區降雨機率增加，再度轉為零星短暫陣雨或雷雨天氣，並易伴隨著強勁陣風及閃電等劇烈天氣現象。

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他表示，到明天（4/4）清晨至上午，降雨區域將隨鋒面移動而擴大到全台；根據歐洲ECMWF今晨最新數值模擬結果初步評估，中北部山區及高雄以北地區降雨訊號最為顯著，降雨強度也最為猛烈，「可以說是今年入春以來，最強的春雨鋒面天氣系統。」

他提醒，外出活動建議除需攜帶雨具備用，也要留意自身的安全維護，低窪地區易有積淹水情事發生；山區除有強勁陣風外，也要嚴防因強降雨肇致土石鬆落等坡地災害。

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▲清明連假周六天氣最差，全台有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

根據中央氣象署預報，今天上午中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北台灣並有局部較大雨勢發生，東部、東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後北部地區及其他山區亦有零星短暫雷陣雨。

氣象署說明，晚間鋒面接近，中部以北降雨機率增加，周六全台有雨，台南以北要留意較大雨勢，北台灣高溫略為下降，下周日至周一雨勢趨緩，各地仍有降雨機率。下周二另一道鋒面影響，雨勢再度明顯。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署說明降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

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