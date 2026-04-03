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桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平臺」聯合稽查　嚴查囤積哄抬

▲桃檢今天上午會同市桃園市調處、市警局、消保官、經發局等單位組成聯合稽查小組，在傳統市場進行聯合稽查。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃檢今天上午會同市桃園市調處、市警局、消保官、經發局等單位組成聯合稽查小組，在傳統市場進行聯合稽查。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

清明節連假民生物資需求增加，桃園地檢署指派檢察官劉威宏會同市桃園市調處、市警局、消保官、經發局等單位組成聯合稽查小組，於今（3）日上午在桃園地區北、中、南大型傳統市場進行聯合稽查，針對市場供需狀況及相關民生必需品有無漲價或缺貨等情形。

桃園地檢署指出，近期因國際戰爭情事嚴重影響全球石化原料供給，導致民生塑膠製品價格上漲，為防範不肖人士為牟私利而囤積民生塑膠製品或哄抬價格，影響民生需求，桃園地檢署依法務部及臺灣高檢署指示，於3月31日召開「查緝民生犯罪平臺聯繫會議」，凝聚執法共識及研議相關因應作為進行聯合稽查。

▲桃檢等聯合稽查小組，今天上午在桃園地區傳統市場進行聯合稽查。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃檢等聯合稽查小組，今天上午在桃園地區傳統市場進行聯合稽查。（圖／桃園地檢署提供）

清明節連假首日，聯合稽查小組今天上午，指派民生專組檢察官劉威宏、檢察事務官會同桃園市調處、桃園市警局、法務局消保官、經發局市場科組成聯合稽查小組，分別在桃園地區北、中、南大型傳統市場即南門市場、新明市場與楊梅市場進行聯合稽查，會同市場自治會實地查訪攤商塑膠袋進貨來源、價格、供需狀況及相關民生必需品有無漲價或缺貨等情形，桃檢將持續與相關機關緊密合作監控民生必需品市場秩序，若有任何影響民生物價之不法行為均會嚴查速辦。

桃園地檢署呼籲，業者切勿利用民眾預期心理趁機囤積或哄抬物價，如發現涉有囤積、操縱價格等情事，除由主管機關依法裁處外，若涉及刑事責任，桃檢將即刻指揮警調機關偵辦，展現政府穩定物價打擊民生犯罪之決心。

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