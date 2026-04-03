柯文哲不認貪污！台大老師「昔日評論被翻出」　網驚：一眼看穿

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院26日宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲當晚召開記者會，強調案子從頭到尾都在構陷。許多網友都相當關注此事，其中還有人翻出柯文哲的老師、前台大院長李源德所說的話，直呼要多糟糕，才會被老師形容成這樣。

柯文哲不認貪污：我非常坦蕩

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柯文哲在記者會上表示，「這個案件沒有在追求事實真相」，此案有太多政治介入，證據法則被拋棄、證詞被選擇性採信、程序正義蕩然無存，「我們看到不是法治國家的審判，而是一場政治操作下的表演」。

柯文哲強調，「我沒有圖利，也沒有貪污，我非常坦蕩」，更問金流到底在哪裡？他還說，北檢說他購買商辦的錢是沈慶京的匯款，北檢說京華城容積率審議沒有法源基礎，北檢指控他家有不明財產跟金流，「到現在，竟然用捐給民眾黨的210萬，我根本就不知道有這筆政治獻金，辦我貪污13年的重刑，這案子從頭到尾都在構陷」。

柯文哲老師昔日評論被挖出

▲前台大院長李源德2023年曾評論柯文哲「興風作浪是本能」。（圖／翻攝自李源德臉書）

Threads上就有網友熱議此事，其中更有人貼出前台大院長李源德對柯文哲的評論，「風雲際會，自以天縱英才，在我的學生中，只不過爾爾之一。臉皮厚，強裝以為是，因此誤導他的這一人生。過去倖獲喜歡熱鬧的政治盲客提拔，賜給機會，可惜他能力有限，只好巧言令色應付大家。他在過去是鬧事之輩，本性難移，現在一如既往，興風作浪是本能。」

這席話也引起網友討論，「老師對他的評論算客氣了！根本禍國亂賊」、「他大概還在學校的時候就跟老師有很多過節了，不然就算學生走錯路，老師的評語通常也是惋惜居多」、「老師就是厲害！一眼看穿」、「老師往往比家長更了解一個孩子，尤其良師更容易看透一個人的本質」、「一言道破柯的裝腔作勢，自以為是的本性，老師是最能理解學生的本能與本性的」。