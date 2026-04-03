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柯文哲不認貪污！台大老師「昔日評論被翻出」　網驚：一眼看穿

▲▼ 柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院26日宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲當晚召開記者會，強調案子從頭到尾都在構陷。許多網友都相當關注此事，其中還有人翻出柯文哲的老師、前台大院長李源德所說的話，直呼要多糟糕，才會被老師形容成這樣。

柯文哲不認貪污：我非常坦蕩

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柯文哲在記者會上表示，「這個案件沒有在追求事實真相」，此案有太多政治介入，證據法則被拋棄、證詞被選擇性採信、程序正義蕩然無存，「我們看到不是法治國家的審判，而是一場政治操作下的表演」。

柯文哲強調，「我沒有圖利，也沒有貪污，我非常坦蕩」，更問金流到底在哪裡？他還說，北檢說他購買商辦的錢是沈慶京的匯款，北檢說京華城容積率審議沒有法源基礎，北檢指控他家有不明財產跟金流，「到現在，竟然用捐給民眾黨的210萬，我根本就不知道有這筆政治獻金，辦我貪污13年的重刑，這案子從頭到尾都在構陷」。

柯文哲老師昔日評論被挖出

▲臉書粉專《峰狂打臉94爽》最新PO出一張民眾黨總統參選人柯文哲與民進黨總統參選人賴清德過去在台大醫院、成大醫院期間，兩位院長對兩位候選人的評語對比圖，前成大院長陳志鴻稱讚賴清德「是值得信賴的國家領導人」，而前台大院長李源德則以117字評論柯文哲「興風作浪是本能」。（圖／翻攝峰狂打臉94爽粉專、李源德臉書）

▲前台大院長李源德2023年曾評論柯文哲「興風作浪是本能」。（圖／翻攝自李源德臉書）

Threads上就有網友熱議此事，其中更有人貼出前台大院長李源德對柯文哲的評論，「風雲際會，自以天縱英才，在我的學生中，只不過爾爾之一。臉皮厚，強裝以為是，因此誤導他的這一人生。過去倖獲喜歡熱鬧的政治盲客提拔，賜給機會，可惜他能力有限，只好巧言令色應付大家。他在過去是鬧事之輩，本性難移，現在一如既往，興風作浪是本能。」

這席話也引起網友討論，「老師對他的評論算客氣了！根本禍國亂賊」、「他大概還在學校的時候就跟老師有很多過節了，不然就算學生走錯路，老師的評語通常也是惋惜居多」、「老師就是厲害！一眼看穿」、「老師往往比家長更了解一個孩子，尤其良師更容易看透一個人的本質」、「一言道破柯的裝腔作勢，自以為是的本性，老師是最能理解學生的本能與本性的」。

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