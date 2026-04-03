買ETF的人變多「對股市有影響？」　網曝2情況：很難發生

▲很多人都有買ETF。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人開始投資ETF，近日就有網友好奇拋問，倘若買ETF的投資人越來越多，且只買不賣，這樣ETF的報酬會有什麼變化呢？會不會導致長期平均報酬下降？貼文曝光後，引起討論。

買ETF的人變多，有什麼影響？

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT的Stock板上，以「若越來越多人買ETF會怎樣」為標題發文，提到現在有越來越多人開始學習投資、買入ETF並且採取只買不賣、長期持有的策略。對此，他不禁好奇，如果有越來越多投資人這麼做的話，對ETF的報酬會有甚麼變化？會導致長期平均報酬下降嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「應該不可能，之前統計會買ETF的還是不多」、「永遠是少數啦，大部分的人都想比別人賺更多錢」、「跟玩個股的比起來還是小眾吧」、「只要下跌多一點就會一堆恐慌仔被嚇出場，所以很多人買了也沒用，還是會有一堆人被利空嚇走」。

也有網友表示，「大部分人不是買得少就是抱不久，沒什麼影響」、「那種情形很難發生，有耐心的人非常稀少」、「通常那些少年ETF都抱不住，賣掉出國」、「有人會受不了賣掉」、「被動收入＞薪水會沒人要上班，不過多數人沒那耐心，寧願主動操作玩個股」。