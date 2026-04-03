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台中兒童超幸福！全市國民運動中心有優惠　資訊一次看

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中市政府在兒童節當天，推出各項優惠活動。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府迎接充滿歡樂與希望的4月兒童月，全市國民暨兒童運動中心4月4日兒童節推出限定優惠，當天12歲以下兒童可免費使用游泳池，但須由1名成年家長購票陪同，鼓勵家長陪同孩子一起下水運動，在歡樂中培養規律運動習慣，打造專屬親子的運動節日。

運動局長游志祥表示，除了游泳池開放兒童免費入場，各國民暨兒童運動中心亦同步推出多元體驗活動與優惠課程，從入場優惠到特色體驗全面升級，打造充滿活力與歡笑的運動假期。

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在場館優惠方面，西大墩兒運提供親子攀岩單次免費體驗，北屯東峰兒運推出姓名優惠，凡姓名中含有「兒童節快樂」任一字即可免費入場；港區運動公園亦祭出溜冰場入場半價優惠，讓親子以更輕鬆的方式走進場館、享受運動樂趣。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

在多元運動體驗部分，朝馬國運開放直排輪、花式跳繩、藤球、蛇板及迷你網球等多項免費課程；長春與大里國兒運也策劃闖關活動與擊劍、匹克球等體驗課；南屯國運今年特別舉辦「小鐵人體驗賽」，讓孩子在專業引導下接觸不同運動項目。

針對喜愛表演與律動的孩子，太平與潭子國兒運也推出K-POP、街舞及芭蕾等課程，結合音樂與肢體表現，提升參與的趣味性與多樣性，讓孩子在運動中展現自信與活力。

此外，為營造節慶氛圍，豐原國兒運將舉辦「水陸嘉年華」，打造多元遊戲場域；北區國運則設置免費兒童氣墊及童趣市集，將場館轉化為親子同樂空間，讓運動融入家庭生活日常。

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