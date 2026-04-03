藍黨團要求軍購協商延期　他點「卡到鄭習會」：若同意會害死鄭麗文

▲國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

《國防特別條例》草案日前已完成委員會初審，所有條文保留朝野協商，原定4月9日進行黨團協商，昨晚國民黨團突然發函，要求將協商延後至4月15日或16日。對此，民進黨立委林俊憲今（3日）表示，因為4月9日剛好卡到鄭麗文要去北京朝聖，國民黨如果同意，或是在國防軍購預算條例審查有所讓步，豈不是害死鄭麗文？所以不敢審查直接延期，連續打臉韓國瑜、江啟臣。

林俊憲表示，有媒體報導，美國關切江啟臣在軍購預算審查過程太過安靜，昨天江啟臣發聲明，說希望軍購條例盡速審查。過去他跟江啟臣都是台美國會議員連線，也曾一起訪美，他被美國視為可以溝通對象，所以他也表達應該盡速審查軍購。

林俊憲指出，想不到一天時間不到，國民黨親共派就反擊了，傅崐萁把原本黨團談好的4月9日協商要延期到4月16日，這段時間只有一個重大改變會讓傅崐萁打臉江啟臣，因為4月9日剛好卡到鄭麗文要去北京朝聖。

林俊憲直言，鄭麗文去朝聖時，國民黨如果同意，或是在國防軍購預算條例審查有所讓步，豈不是害死鄭麗文？國民黨乾脆延期，不敢審查，因為4月9日剛好卡到鄭麗文要去北京朝聖，國民黨不敢審查，直接延期一個禮拜。

對於國民黨團要求改期，林俊憲表示，國民黨的親共派，鄭麗文、傅崐萁，已經連續打臉立法院長韓國瑜，現在要再度地打臉江啟臣副院長。

林俊憲指出，國民黨應該很清楚地面臨一個抉擇，親共或親美。那民意之所向，國民黨的很多政治人物應該心知肚明。如果要跳船要快，不要等到鄭麗文跑去北京朝聖，大加分了多少不知道，到時候再跳船，恐怕就來不及了。