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清明將至防火不鬆懈　南消三大進駐納骨塔宣導「不用火祭祖」

▲南消三大前往將軍區納骨塔進行清明節防火宣導，提醒民眾注意用火安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消三大前往將軍區納骨塔進行清明節防火宣導，提醒民眾注意用火安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖活動陸續展開，為防範因用火不慎引發火災，台南市消防局第三救災救護大隊特別於節前加強防火宣導，前往將軍區「北埔納骨塔」及「黃姓宗祠」等人潮聚集地點，利用民眾掃墓時機進行宣導，提醒注意用火安全，提升防災意識。

▲南消三大前往將軍區納骨塔進行清明節防火宣導，提醒民眾注意用火安全。（記者林東良翻攝，下同）

南消三大表示，清明期間常因焚燒雜草及紙錢不慎引發火警，現場特別推廣「祭祖掃墓不用火，環保又平安」理念，鼓勵民眾以鮮花、素果或其他環保方式替代傳統焚燒行為，從源頭降低火災發生風險，讓掃墓不再與危險並存。

▲南消三大前往將軍區納骨塔進行清明節防火宣導，提醒民眾注意用火安全。（記者林東良翻攝，下同）

除了戶外防火宣導，消防人員也同步向民眾說明住宅用火災警報器的重要性，提醒家中應儘早安裝住警器，當火災初期發生時能即時發出警示聲響，爭取逃生時間，提升整體居家安全防護力。

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰指出，透過深入現場宣導，可有效提升民眾對清明期間防火的警覺性，期盼大家以更安全、環保的方式表達對先人的追思，共同守護公共安全。

▲南消三大前往將軍區納骨塔進行清明節防火宣導，提醒民眾注意用火安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林也提醒，每逢清明時節，因用火不慎引發的火警案件屢見不鮮，呼籲民眾掃墓時切勿燃燒雜草，並隨時注意周邊環境與火源控制，避免火勢延燒釀災，同時落實居家防火措施，降低整體災害風險。

▲南消三大前往將軍區納骨塔進行清明節防火宣導，提醒民眾注意用火安全。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府持續推動「環保祭祖、安全清明」政策，透過消防單位積極深入第一線宣導，讓民眾在慎終追遠的同時，也能兼顧環境保護與公共安全，攜手營造安全、安心的清明節氛圍。

▲南消三大前往將軍區納骨塔進行清明節防火宣導，提醒民眾注意用火安全。（記者林東良翻攝，下同）

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