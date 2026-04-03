最討厭辦公室內的什麼聲音？　一票有共識：無法接受

▲無法忍受辦公室內的什麼聲音？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文提到，辦公室內難免會聽到令人煩躁的噪音。他列出心中討厭的聲音排行，包含吃東西的咀嚼聲、搓揉塑膠袋的窸窣聲，以及頻繁的清喉嚨聲，不知道大家對於什麼聲音是無法忍受的呢？貼文曝光後，引起討論。

討厭聽到咀嚼聲、搓揉塑膠袋的聲音

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這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「辦公室的討厭噪音排名」為標題發文。原PO提到，辦公室常出現讓人焦躁的聲音，他個人的第一名是吃東西的咀嚼聲，若對方邊看影片邊發出笑聲，更讓人難受。第二名則是搓塑膠袋的聲響，無論是在找東西或吃零食，持續發出的窸窸窣窣聲音都相當擾人。

他還無法忍受清痰聲

原PO接著指出，第三名是頻繁出現的清痰聲，推測可能是對方抽菸過量或胃食道逆流所致。他強調自己未曾發出噪音打擾他人，但因為他平常沒有戴耳塞或耳機的習慣，所以只要聽到這些聲音，就覺得很煩躁。與此同時，他也好奇大家對於什麼聲音是無法忍受的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「剔牙嘖嘖聲」、「我左邊有一個會打飽嗝很大聲，很噁」、「機械鍵盤猛敲、電話鈴聲響了不接」、「擺那種太陽能搖擺小物，一直發出喀喀喀的噪音」、「打嗝、剔牙」、「我旁邊的會一直唉聲嘆氣，有夠吵」、「會一直自言自語碎碎唸嘆氣的」、「打呵欠聲音很大、吸吮齒縫菜渣聲吸一整下午，超噁」。

讓最多人無法接受的，則是在辦公室剪指甲所發出的聲音，「剪指甲」、「剪指甲、站在座位後面聊天」、「吸鼻涕、剪指甲、咀嚼」、「剪指甲無法接受」、「絕對是剪指甲跟打呼」。