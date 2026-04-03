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沈伯洋選台北？鄭家純嘆「優秀人才被糟蹋」：推有熱情的人下油鍋

▲▼立委沈伯洋出席民進黨輿情回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨台北市長人選未定，若黨內首選、行政院副院長鄭麗君無法參選，傳出黨內已鎖定要綠委沈伯洋出戰。藝人鄭家純就在臉書評論此事，她認為在基本盤「藍大於綠」的台北市，不值得民進黨派出優秀人才被糟蹋，推有政治熱情的人下油鍋，若造成嚴重燙傷，原因未必來自外敵。

鄭家純：台北市不值得民進黨派出優秀人才

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鄭家純在臉書粉專上發文表示，以目前的緊張局勢，在基本盤藍大於綠的台北市，不值得民進黨派出優秀人才被糟蹋。她認為，並不是每位政治人物都能像陳水扁和蔡英文一樣，在輸了雙北的市長選舉後，讓其成為日後政治發展的養分。

因此鄭家純就問，推沈伯洋出來犧牲奉獻的人，到底是抱持著怎麼樣的心情？她也認為，推有政治熱情的人下油鍋，事後若造成嚴重燙傷，原因未必來自外敵。

鄭家純：市議員候選人就靠自己

鄭家純也在留言處寫道，台北市民進黨市議員的票以及資源，都是靠著他們吃苦、努力打拚出來的，民進黨在台北市沒有「蘇巧慧等級」的候選人，所以不用想著母雞帶小雞，市議員候選人就如往常的靠自己而已。

沈伯洋曝選對會沒找他

至於傳聞，沈伯洋1日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時透露，一切尊重選對會結論，因為選對會現在也還沒有找他，但外面傳得沸沸揚揚。沈伯洋也透露，自己一直認為民進黨會派鄭麗君選台北市長，在府院黨遇到她時，都會跟她說，「麗君加油」，而自己被傳選台北市長是蠻久以前的事情，只是最近這一波又回來了。

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