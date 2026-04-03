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00後嫩妹懷孕！男喊「奶粉AA」給1千8後失聯　她嘆：後悔沒聽爸媽話

00後嫩妹懷孕！男方提「奶粉AA」給1千8後失聯　她嘆：後悔沒聽爸媽話

▲大陸河南省開封市1名司姓女子近日控訴，自己與男友閃婚生子後，對方未負擔家用，產後僅給人民幣400元（約新台幣1860元）便失聯。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

大陸河南省開封市1名司姓女子近日控訴，自己與男友閃婚生子後，對方未負擔家用，產後僅給人民幣400元（約新台幣1860元）便失聯，甚至被全家封鎖。女方家屬指控住院費與育兒支出多由他們承擔，對方還提議奶粉費AA制；男方則稱仍有給錢，並因彩禮負債。雙方各說各話，引發外界關注。

河南電視台民生頻道節目《小莉幫忙》報導，司女表示，自己為2002年出生，去年經朋友介紹認識2005年出生的男友，2人很快確立戀愛關係，並於3月11日訂婚。訂婚後不久她發現懷孕，4月30日即舉辦婚禮，但雙方未正式登記結婚。婚後男方外出工作，她則在家養胎，但丈夫未提供家用，薪資多數交由其母親保管。

她指出，2人外出花費多由自己負擔，甚至曾因人民幣15元（約新台幣70元）小額支出發生爭執。原以為孩子出生後情況會改善，未料坐月子期間，男方僅匯款400元後便未再提供任何支持。司女母親也表示，生產住院首日約3000元（約新台幣1.4萬元）費用由女兒自行負擔，男方家甚至提出奶粉費用「AA制」，令家人難以接受。

更令司女不滿的是，夫家人疑似避不見面，甚至將她封鎖。她坦言對當初未聽從父母勸告感到後悔，目前希望男方能負起父親責任，支付撫養費並交還孩子疫苗本。在村幹部協助下，雙方最終取得聯繫並安排見面。男方回應，並未將全部薪資交給父母，自己留有部分生活費，也曾給妻子數百元，且婚禮當天禮金仍在女方手中。

婆家人則表示，並非不願負責，曾為孩子就醫支付費用，目前經濟困難主因為先前支付近20萬元（約新台幣93萬元）彩禮，才提出奶粉費用分擔。經協調後，男方已將疫苗本交還女方，但關於孩子後續撫養及費用分擔問題，雙方仍無共識，將交由法院進一步裁決。

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