白沙屯媽祖4／12起駕！百萬香燈腳進香祈福　小心網路結緣品有詐

▲▼白沙屯媽祖4月12日起跑，百萬香燈腳進香祈福小心結緣品陷阱。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖4月12日展開八天七夜進香，每年都吸引上百萬人跟隨，詐騙集團早就看上龐大「商機」，網路上誆稱免費贈送結緣品，信眾點入連結後，聽從指示結果被騙數十萬元，台中警方呼籲審慎查證，提出4大防詐重點，慎防遭詐。

詐團在社群平台或通訊軟體張貼「限量結緣品」、「免費贈送媽祖保溫杯」、「媽祖公仔」、「媽祖衣服」等加持品訊息，誘使民眾加入聯繫後，再以「需先匯款保留」、「支付運費」等理由，要求轉帳或私訊提供假的賣貨便連結，接著要求民眾加入Line帳號，由假專員誘導操作網銀轉帳，或提供個資和金融資訊，造成金錢財物損失。

台中警方指出，宗教活動期間人潮眾多、資訊流通快速，民眾容易在情緒高漲或時間緊迫下，降低戒心而誤入詐騙陷阱。因此特別提出防詐重點原則：

一、網路資訊務必查證來源，不輕信來路不明的結緣品或購物訊息，避免在社群平臺購物及交易。

二、面對「限量」、「免費」、「只剩名額」等話術，應冷靜判斷、避免衝動匯款或點擊不明網址連結。

三、妥善保管個人資料與金融帳戶資訊，切勿提供給陌生人或不明平台，亦不要聽從指示認證、匯款或傳送無卡提款QR CORE。

四、近來不法之徒利用賣貨便詐騙頻傳，賣貨便官方提醒，官方客服不會以連結或QR CODE請賣家加入，賣貨便LINE官方帳號為藍色盾牌認證帳號，不會是個人帳號，客服人員僅會以帳號(@myship711)請用戶加入。