清明首日車潮破3千輛　枋寮警啟動台1線調撥車道疏導

▲枋寮警方啟動調撥車道。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

清明連假首日南下車潮湧現，台1線水底寮路段一早即出現壅塞情形，車流量突破3000餘輛次。為紓解交通壓力，枋寮警分局即時啟動南下調撥車道措施，強化現場疏導與違規取締，確保行車順暢與安全，提醒用路人遵守交通規則、耐心駕駛。

枋寮警方表示，今（3）日為清明連續假期第一天，依據屏東縣政府警察局交通控制中心車流數據顯示，上午8時至9時間已湧現大量南下出遊車潮，車流量突破3381輛次，台1線水底寮路段出現明顯車多情形。

為即時紓解壅塞狀況，枋寮分局於上午8時46分啟動南下調撥車道措施，調撥台1線水底寮436.5公里至445.5公里處北上內側車道，供南下車輛行駛，有效分散車流壓力。目前整體車流雖大，但在警方引導下行車秩序尚屬良好。

警方表示，連假期間將持續密切監控車流狀況，並視交通需求機動調整疏導措施，確保主要幹道行車順暢。同時也將加強取締違規行為，維護用路安全。

枋寮分局呼籲，駕駛人行經車多路段時務必保持耐心，切勿違規行駛機慢車道或任意變換車道，以免影響整體交通秩序並增加事故風險。另建議民眾提早規劃行程，避開尖峰時段。並提醒用路人，連假期間車流量大，請用路人遵守交通規則、配合現場員警指揮，共同維護行車安全與順暢，並祝福民眾「開心出門、平安回家」。