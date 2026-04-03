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台南花卉科技展4月限定回歸　沉浸式互動展演採團體預約參觀

▲「2026花卉科技展」限期再開放，65公尺巨型曲面投影成為展場一大亮點。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2026花卉科技展」限期再開放，65公尺巨型曲面投影成為展場一大亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

延續「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」展出期間的熱烈回響，農業部宣布「2026花卉科技展」自4月1日起至4月20日止限期再度開放，採團體預約制參觀，邀請各界把握機會，再次走進花卉與科技交織的沉浸式展覽空間，感受花卉產業結合數位創新的全新魅力。

台南市長黃偉哲表示，「2026花卉科技展」以「島－鯤－花」為主軸，結合數位科技與實體花卉，打造一座會呼吸、會互動的未來花園，帶領觀眾展開一場跨越虛實界線的沉浸式感官旅程。展覽不只是賞花，更透過科技轉譯，讓民眾從視覺、聽覺到互動體驗，都能感受到花卉展演的全新樣貌。

▲「2026花卉科技展」限期再開放，65公尺巨型曲面投影成為展場一大亮點。（記者林東良翻攝，下同）

其中最受矚目的展區之一「鯤島脈動」，以65公尺巨型曲面投影打造震撼視覺場景，觀眾只要走入展區、參與互動，花朵便會隨著人群數據即時綻放，展現科技即時運算與藝術展演融合的魅力；「幻象浮鯨」則結合裸視3D與水霧效果，營造如夢似幻的沉浸式場域，讓觀眾宛如置身虛實交錯的奇幻花境。

此外，展覽也規劃「接花時刻」互動體驗，讓觀眾接收專屬花語祝福，增添參與感與溫度；「花妝蝶舞」則透過AI數位蝴蝶與觀眾互動，展現自然生命與科技應用交融的未來感。再開放期間，主辦單位也同步更新花卉裝置藝術內容，並推出國產花卉手作體驗課程，讓參觀民眾不只看展，也能近距離認識國產花卉的多元應用與美感價值。

▲「2026花卉科技展」限期再開放，65公尺巨型曲面投影成為展場一大亮點。（記者林東良翻攝，下同）

農業局長李芳林指出，台南持續推動花卉產業創新升級，透過科技、藝術與產業的跨域整合，讓傳統花卉展覽轉型為更具參與感的沉浸式體驗，除展現台灣花卉產業的深厚實力，也讓民眾從「看花」進一步轉變為「與花互動」，為產業注入嶄新價值與發展可能。

▲「2026花卉科技展」限期再開放，65公尺巨型曲面投影成為展場一大亮點。（記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，這場展覽不僅是科技展示平台，更是一場人與花重新連結的體驗旅程，充分展現台灣花卉產業的創新能量與未來想像。誠摯邀請各界把握4月1日至4月20日展期，線上預約報名，前往農業部花卉創新園區（台南市後壁區烏樹林325號），親身感受一場結合花卉、科技與文化的春日體驗之旅，相關資訊可持續關注官方訊息。

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