陸創建海底數據中心！　靠海風發電、泡海水降溫「省9成土地」

▲大陸把數據中心搬進海底。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

世界各國都在拚算力「數字心臟」，產生熱量跟電費也非常驚人。大陸改變傳統做法，把一座「海風直連海底數據中心」設置在上海臨港。這座高32公尺、重1950噸的海上龐然大物，徹底打破了傳統數據中心又佔地、又耗電的困境。透過潛入海平面下10至15公尺的數據倉，利用15℃海水天然冷卻，再加上旁邊海上風力發電場直接供電，能源效率指標（PUE）成功降到1.15以下。這項工程證明，算力中心不用再跟人搶土地，直接「走向海底」成了綠色科技的新選擇。

大陸官媒《央視》近日報導，一個全新的「海風直連海底數據中心」在上海臨港正式投入營運。這座總重1950噸、海面上高度達32公尺的海上龐然大物，徹底翻轉了傳統陸上數據中心高能耗、高佔地的限制。

▲位於上海臨港「海風直連海底數據中心」正式投入營運（圖／翻攝 央視）

報導顯示，透過海平面下10至15公尺的海底數據倉，利用15℃的海水進行天然散熱，由緊鄰的海上風電場直接供電，成功把能源效率指標（PUE）控制在1.15以下，顯示大陸在綠色算力與海洋科技應用上取得重大突破。

臨港海底數據中心在同等算力規模下，佔地面積僅為陸上的1/10，該數據中心位置在海平面以下10至15公尺深處，圓桶立式的數據倉穩穩扎根於海床。最大的技術亮點是利用年平均溫度15℃的海水作為天然散熱器，完全不需消耗淡水與龐大的制冷設備，從源頭解決了冷卻能耗問題。

▲告別耗電「電老虎」！吹海風、泡海水就能跑AI。（圖／翻攝 央視）

傳統陸上數據中心必須靠大量淡水和複雜制冷設備來給服務器降溫，就是一隻巨大的 「電老虎 」。海底數據中心，年平均溫度15℃的海水就是天然的散熱器。臨港海底數據中心完全不消耗淡水，也就不用龐大的制冷設備。

再來比較傳統陸上數據中心用的電，大多需要經過長距離線路輸送，導致成本增加和更大的電力損耗。臨港海底數據中心用的電來自海上風電場，海風直連技術為數據中心提供穩定的電力，實現了100%的綠色能源供應。

對於長江三角洲及大陸東部沿海城市而言，人口密集、產業集中的特性使得土地資源極其寶貴。臨港海底數據中心的成功營運，為長三角地區的數位經濟轉型提供了示範。透過將基礎設施移往海洋，不僅節省了90%的土地資源，更利用海洋資源優勢降低了營運成本，也能應對全球算力需求持續攀升的背景下，「走向海底」成為了兼顧經濟發展與環境保護的新選擇。