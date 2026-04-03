鄭麗文要證明「兩岸不是終須一戰」　黃暐瀚1句話酸爆

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中共30日宣布國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪中，可能在北京會見中共領導人習近平。國民黨指出，鄭麗文要向台灣人民證明，兩岸不是終須一戰。媒體人黃暐瀚對此直言，「只有中國可能打台灣」。

鄭麗文要證明「兩岸不是終須一戰」

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國民黨指出，鄭麗文主席已清楚表明，此次訪問大陸，是在國民黨既定政策「堅持九二共識、反對台獨」基礎上，向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危，而是可以憑藉智慧與努力，共同走出和平的康莊大道。

黃暐瀚：只有中國可能打台灣

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

黃暐瀚就在臉書發文表示，事實上，台灣早已放棄「反攻大陸」，所以兩岸若不幸真有「一戰」，也肯定是中共攻台，絕對不是台灣引戰，他樂見有政黨主席願意待國家走出「和平康莊大道」，但問題是，這條康莊大道能否維持「中華民國主權獨立」和「台澎金馬民主自由」？

黃暐瀚接續說道，若可以維持，當然是加分，但若不行，就是接受和統？願意「被統」當然不用一戰，這沒有技術含量，何須證明？但他相信台灣多數民眾，並不會同意。

黃暐瀚後續也再發一篇文，強調「只有中國可能打台灣」，李登輝時期過後，「中華民國（台灣）已經放棄『反攻大陸』」，軍隊人數更減少到20萬人以下，所以實質上不可能攻占中國，只求防衛，也因此，兩岸若要戰，一定是對岸開戰，而非台灣要戰。