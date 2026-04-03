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高雄殯葬男出怪招！救護車上偷裝AirTag　跟車衝現場搶生意

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄有殯葬業者為了「搶生意」，竟把歪腦筋動到救命用的救護車上。有不法業者化身「靈車小蜜蜂」，竟在3輛救護車底座偷裝AirTag追蹤器，企圖全程監控病危病患動向，好在第一時間趕往現場搶生意。高市警局獲報後成立專責小組連夜追查，不到24小時便火速破案，逮捕一名在當鋪工作、兼職殯葬業的陳姓男子，警方懷疑背後另有共犯，正擴大追查中。

▲▼鳳山消防隊 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鳳山消防隊發現有3台救護車被裝了追蹤器 。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，高雄市消防局是在今年3月進行例行性裝備維護時，有隊員驚見救護車底座竟吸附一個不明黑色物體，拆下一看，竟是市售約鈕扣大小、用於定位失智老人或貴重物品的「AirTag」追蹤器。警方獲報後成立專案小組，調閱監視器畫面抽絲剝繭，發現一名男子3月初時鬼鬼祟祟接近救護車，還在車尾逗留，行跡相當可疑。

▲▼鳳山消防隊 。（圖／記者吳世龍攝）

▲不肖殯葬業者在救護車上偷裝追蹤器。（圖／記者吳世龍攝）

經過連日追查，警方鎖定陳男涉有重嫌，隨即報請高雄地檢署及法院核發拘票、搜索票，昨一舉將人拘提到案，並同步搜索相關處所。面對鐵證，從事殯葬業的陳男坦承，為了掌握救護車出勤動向，好伺機接觸案件、招攬業務，才動手裝設追蹤器。

警方直言，救護車肩負緊急救護重任，任何監控或干擾行為，都可能延誤救援時機，甚至危及民眾生命安全，性質惡劣。檢警掌握相關事證，初步研判陳男並非主謀，將持續向上溯源，追查其他共犯，依法嚴辦、絕不寬貸。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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