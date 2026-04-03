連假首日「蘇花改、台61線車多」　恐塞到下午1點

▲清明連假首日，蘇花改南向出現車潮。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)是清明連假首日，上午8時後部分省道路段已出現返鄉車潮，蘇花改南向路段、台9線箕山橋至蘇澳、南澳市區至觀音隧道、觀音隧道至鼓音橋等有車多壅塞情形，另台61線南向鳳山溪橋至竹港大橋路段也出現車多情況，預估車潮將持續至下午1時。

公路局表示，今日台9線南迴公路往台東路段450K+200至449K+100(新路路段)將實施二車道提前漸變縮成一車道的短距離引導措施，並已於CMS及幸福公路APP發布相關路況，提醒民眾清明節假期天候不佳，雨天行車，請小心駕駛，民眾也可多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊。

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在國道部分，高公局預判今上午重點壅塞路段，包括為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，或查詢台61線西濱快速公路交通狀況，評估改走替代道路。

為疏運民眾返鄉，公路局協調業者於清明連假推出國道客運6折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享42折。

另公路局也協調客運業者視人潮機動增班，昨(2)日西部國道客運共計行駛6,852班次，疏運150,924人；東部國道客運路線共計行駛1,725班次，疏運35,436人。