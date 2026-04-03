苗栗宮廟起火！堆滿金銀紙助燃鐵皮屋燒到垮了　怪手開挖滅火

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮今(3)日清晨發生一起鐵皮屋火警，現場堆放大量金銀紙助長火勢，消防人員除佈署水線灌救外，還出動怪手開挖翻動悶燒物並持續灑水降溫，火勢於近4小時後撲滅，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。

▲苗栗中山國小一處私人宮廟鐵皮屋發生火警。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局於凌晨4時23分接獲通報，指苑裡鎮社苓里中山國小操場青雲宮附近一處鐵皮屋冒出大量黑煙，立即派遣人車趕赴現場。消防人員出動8輛消防車、16名消防人員前往搶救，抵達後發現，該一層樓鐵皮建物已全面燃燒，燃燒面積約100平方公尺，且屋頂部分塌陷。現場民眾表示屋內無人，消防隊隨即佈水線展開搶救。

▲由於鐵皮屋內堆滿金銀紙極易悶燒，消防出動怪手翻挖灑水降溫。（圖／記者楊永盛翻攝）

由於鐵皮屋內堆放大量金銀紙，燃燒後易產生悶燒情形，且建物結構受損坍塌，增加搶救難度，消防人員因此協調重型機具怪手進場，開挖翻動鐵皮與內部殘骸，配合持續灑水降溫，確保火勢完全撲滅。火勢於清晨6時11分獲得控制，並在上午7時56分完全撲滅，未造成人員受困或傷亡。至於詳細起火原因及財物損失，仍待火調人員進一步調查釐清。