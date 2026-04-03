瀕臨更大規模戰爭！聯合國喊話停火　伊朗嗆：700萬人準備好上戰場

▲ 古特雷斯呼籲停戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東戰火延燒逾1個月，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）2日示警，目前局勢已瀕臨「更大規模戰爭」邊緣，呼籲各方停止敵對行動，但伊朗態度依然強硬。

古特雷斯緊急呼籲停火 派特使赴當地斡旋

古特雷斯在紐約安理會大樓外受訪疾呼，「衝突每持續一天，人道苦難就加深一分。荷莫茲海峽一旦封鎖，全球最脆弱的人將無從喘息。」並點名向美國、以色列及伊朗三方喊話，要求立即停止敵對行動。

他也宣布，將派遣特使阿爾諾（Jean Arnault）前往當地，協助推動和平進程，並重申爭端必須依照國際法與《聯合國憲章》，以和平方式解決。

伊朗強硬回應：700萬人願拿武器保家衛國

但德黑蘭並未軟化立場，據AzerNEWS報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）2日警告，若美以發動地面攻勢，將有700萬伊朗人願意拿起武器保衛國家。

卡利巴夫發文寫道，「一場席捲全國的強大全民運動，已經讓大約700萬名伊朗人站出來，表明他們已準備好拿起武器、挺身捍衛我們的國家」，「你們若敢攻進我們家門，將面對整個家族。」伊朗外交部也宣告，只要美以空襲持續，德黑蘭的反擊就不會停止。