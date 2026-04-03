第一個「沒有媽媽的母親節」　白木耳飲小編「回這句」被噴爆

▲一名白木耳飲的社群小編「海巡出包」，在別人的悲傷貼文下留言推銷自家商品，引發炎上。（翻攝自Threads）

文／鏡週刊

社群網路當道的時代，許多商家業者都會用請小編在網路上「海巡」各種貼文並留言，增加品牌曝光與能見度。然而近日有一家「白木耳飲」業者的社群小編卻出了包，在網友一則悲傷的貼文下留言推廣自家商品，有如在對方的傷口上灑鹽；引發爭議後小編緊急在社群發文公開道歉，只是沒想到這篇文竟再次遭到炎上。

傷口灑鹽網友氣炸 網疑AI自動回文

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下個月就是母親節，不少業者已展開相關促銷活動，近日引發爭議的這家白木耳飲業者網路小編，卻在宣傳自家商品時出了包。有名網友在Threads發文感嘆，今年是第一個沒有媽媽的母親節，心情相當焦慮，怎料該白木耳飲的小編卻在底下留言：「年輕人手搖飲口味的白木耳，美觀美味時尚又健康喲！」並附上一張婦人拿著白木耳飲、以及全家人和樂融融圍繞著白木耳飲的照片。

被留言的原po網友不滿表示：「這個品牌是在跟我開玩笑嗎？ 有沒有看清楚內文？我是要送給誰？」其他網友也紛紛留言痛批：「請不要海巡亂回 在別人傷口灑鹽」「為了省成本用AI小編把自己玩到公關危機的公司超多，每次看都覺得（搖頭）」「好惡劣 拍拍你」；還有些網友懷疑可能是業者用AI機器人操作，只抓到關鍵字就留言，且該照片看起來也有許多不自然之處，有AI生成的痕跡。

業者道歉否認AI 又因一句話再惹公關危機

發現留言遭到炎上後，業者小編立刻發文道歉表示：「真的很抱歉，不是AI回文，是小編自己不專心，沒看清楚就亂回文。今年會取消母親節所有活動，再次和版主說聲抱歉。」

▲小編發文道歉，未料卻引發二度炎上。（翻攝自Threads）

雖說是道歉，但他們聲稱沒有用AI機器人回文的說法，反而讓人覺得這樣的離譜操作更加匪夷所思；且文末又補上一句「取消母親節所有活動」，彷彿是因為這件事而取消原有的優惠促銷，再度點燃眾人怒火，痛批該貼文一點也不正式、也感受不到誠意，「這個小編不行欸，你的存在就是品牌本身的公關危機…」「這是原本就沒打算舉辦母親節活動吧，怎麼我覺得這樣取消活動或多或少責任歸咎版主」「道歉沒有很真誠，而且試圖把沒有母親節活動轉嫁給這個人。」「好好笑 懶得想活動就直接推給受害者 這操作0分」。

道歉聲明意外演變成二度炎上，白木耳飲業者緊急再度發文，改用比較正式的語氣寫道：「敝品牌於社群媒體threads上不適當的留言，在此向版主致上萬分歉意。對於這個嚴重的錯誤，實在難辭其咎，未來會更謹慎發言。」



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