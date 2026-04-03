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加拿大運動品牌「始祖鳥」結束台灣代理！3折大出清

▲▼ 。（圖／翻攝自始祖鳥官網）

▲始祖鳥台灣代理權傳異動。（圖／翻攝自始祖鳥官網）

記者施怡妏／綜合報導

加拿大戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）受到大家喜愛，近來傳出台灣市場代理權出現變化。由於代理合約即將到期，運動用品連鎖專賣店「ISPO+ 伊仕柏」近日宣布，自4月1日起出清始祖鳥商品，祭出最低3折優惠。另外，法國品牌「Salomon」也同樣陸續出清，最低3折。

始祖鳥台灣代理傳異動

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粉專「ISPO+ 伊仕柏」發文，「始祖鳥」與「索羅門」商品將進行出清。依公告內容，始祖鳥全面6折，指定商品5折，包含防水外套等品項，零碼商品最低下殺3折，單筆消費滿5000元可獲贈始祖鳥帽子；索羅門則為全面45折、零碼3折，單筆滿2500元贈送索羅門品牌配件。

粉專也列出參與優惠的門市資訊，始祖鳥共有6間門市加入活動，地點包括台北市基河路的士林旗艦門市、桃園市中華路的內壢合眾門市、台中市福星路的台中逢甲門市，以及林口三井Outlet、華泰Outlet與台中三井Outlet。

至於索羅門商品，在台北市信義門市以及3家Outlet販售，分別是林口三井Outlet、華泰Outlet與台中三井Outlet。

據了解，始祖鳥是來自加拿大的戶外品牌，以高機能、防水防風與極簡設計受到關注，產品主打登山、滑雪等專業戶外運動裝備。2019年被大陸體育用品龍頭「安踏體育」收購，而在台灣的代理商「星裕國際」合約到期後，傳出將由「安踏體育」接手，詳細情況仍待進一步確認。

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