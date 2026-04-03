秦慧珠稱柯文哲2罪鐵證如山　許甫：別被特定政論節目誤導

▲民眾黨北市議員參選人許甫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等弊案，一審遭判17年，褫奪公權6年。國民黨第一時間發文力挺，黨團成員也響應329戰凱道活動，預料藍白將有更緊密合作。但北市議員秦慧珠卻持不同意見，直言柯文哲涉公益侵占、背信罪是鐵證如山，藍白合不表示一定要跟柯文哲合。對此，議員參選人許甫說，秦慧珠議員是非常資深的議員，但針對柯前主席的官司，要做評論之前還是要先做功課，才不會被特定政論節目的腳本誤導，做出錯誤的評論。

國民黨議員秦慧珠日前在政論節目中開出第一槍，「藍白合，不表示一定要跟柯文哲合」，公益侵占、背信罪鐵證如山，律師都放棄辯護，「沒有一個國民黨的台北市議員，會講柯文哲清清白白」。

秦慧珠說，柯文哲的藍白合，恐怕跟現在國民黨考慮的藍白合不一樣，現在的藍白合可以把柯文哲擺一邊，在縣市首長、單一立委選舉可以藍白合，但藍白合並不表示一定要跟柯文哲合，也不是幫柯文哲背書。

許甫說，秦慧珠議員是非常資深的議員，但針對柯文哲前主席的官司，要做評論之前還是要先做功課、詳加查實，才不會被特定政論節目的腳本或是側翼所帶的風向給誤導，做出錯誤的評論。

許甫指出，秦慧珠議員先前針對蔣萬安市長也有諸多的抨擊，似乎都跟事實相去甚遠，這也讓人非常的不解。

許甫表示，秦慧珠認為藍白是不是要合作現在要打上一個問號，但兩個有主體性的政黨，經過多次的協調、溝通、協商，已經確定了2026、2028一定要合作才能政黨輪替，「既然秦慧珠議員為了自己的選舉有不同的想法，我們都尊重，但藍白合作的基調，會繼續地前進下去」。

至於基層對聲援柯文哲主席是否有不同的聲音？許甫認為，他看到的是國民黨主席鄭麗文還有各級的民代，以及民眾黨辦活動都有諸多議員、參選人到場聲援，這跟秦慧珠議員所做出的選擇似乎都有所不同。